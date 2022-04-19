غاسلي: التحديثات في في إيمولا ستشكّل "اختبارًا كبيرًا" لحظوظ ألفا تاوري

سجّل الفرنسي النقاط في سباقين من الثلاثة الأولى هذا الموسم، لكنه يتطلع للمزيد من الأداء من فريقه بعد موسمه المشجّع للغاية في 2021.

ومع استعداد الفرق الآن لإطلاق العنان للتحديثات على سياراتها، الأمر الذي من شأنه خلط الترتيب التنافسي، يعتقد غاسلي أن التقدم الذي ستحرزه ألفا تاوري مع تحديثاتها سيوفّر إشارة حقيقية على حظوظ الفريق لما تبقى من الموسم.

وكان غاسلي قد تأهّل بالمركز الخامس في إيمولا العام الماضي، ويعلم جيّدًا أن فريقه بحاجة لجلب بعض التحسينات على سيارته "أيه.تي03" للمساعدة في عودته إلى المنافسة في صدارة مجموعة الوسط.

"ينبغي أن نجلب بعض الأجزاء الجديدة على السيارة، في حين أننا لسنا بطيئين للغاية" قال غاسلي.

وأضاف: "لا أعتقد بأننا نفتقد للكثير، لكننا بحاجة لجلب التحديثات إذا ما نريد مجاراة منافسينا. لذلك أشعر بحماسة كبيرة لرؤية ما ستجلبه تلك التحديثات من أداء. إنها سيارة جديدة، وقوانين جديدة هذا العام، وندرك جيّدًا بأن الأداء يتمحور حول التحديثات هذا الموسم".

وتابع: "الفرق التي ستتمكن من تطوير سياراتها بشكل أسرع من الآخرين، ستخوض موسمًا أفضل بالتأكيد. أرى بأن تلك التحديثات ستشكّل اختبارًا كبيرًا لنا، وآمُل أن تجلب الأداء الذي نتوقعه".

وعند سؤاله إذا ما يتوقّع أن يكون الموسم صعبًا في ظل إظهار فرق مثل ألبين وهاس لوتيرة قوية حتى الآن، أبدى غاسلي تفاؤله حيال إمكانيات وحظوظ فريقه بالمُضي قُدمًا.

فقال: "ستشهد السيارة تطورًا بطبيعة الحال على مدار الأسابيع المُقبلة، لكنني أثق بالفريق وبالتحديثات التي سنجلبها. كانت جولة أستراليا أصعب علينا بعض الشيء بالمقارنة مع منافسينا الرئيسيين، حيث حققت مكلارين خطوة كبيرة إلى الأمام، وكذلك ألبين، لكنني أعتقد أن بمقدورنا أن نشعر بالرضا كوننا تمكنا من تسجيل النقاط".