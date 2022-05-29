غاسلي: الأخطاء تُكلّف ألفا تاوري "غاليًا" في الوقت الحاضر

كان غاسلي متواجدًا ضمن العشرة الأوائل في جميع حصص التجارب الحرّة الثلاث، لكنّه خرج في المركز الـ 17 في نهاية القسم الأوّل من التصفيات.

وكان علمٌ أحمر قبل دقيقتين من نهاية الحصّة قد أدّى إلى سلسلة من التحسينات المتأخّرة، لكنّ غاسلي أُرسل في آخر صفّ السيارات وهو ما أدّى إلى وصوله إلى خطّ البداية والنهاية بعد رفع العلم الشطرنجي بلحظات ما حرمه بدء لفّة سريعة.

وقال الفرنسي: "عطلة نهاية الأسبوع كانت جيّدة جدًا، كنت في المركز الخامس هذا الصباح، والسادس بالأمس، حظيت بشعورٍ رائع بالسيارة في كلّ مرّة خرجت فيها إلى المسار، كنت مرتاحًا عند تقديم أزمنة سريعة".

وأضاف: "لا أفهم بعض الخيارات التي نتّبعها، ومن الواضح أنّنا واجهنا بعض الحظّ العاثر هناك. إنّه مزيجٌ من الظروف المختلفة، لكنّها كانت ذات الحصّة للجميع في النهاية".

وأردف: "لم أقدّم أيّ زمنٍ يعكس الحقيقة ببساطة، وأخطاؤنا تُكلّفنا غاليًا. أنا محبطٌ للغاية من أجل الجميع في الفريق".

وكانت هذه خيبة الأمل الأحدث بالنسبة لغاسلي ضمن سلسلة من السباقات الصعبة في بداية هذا الموسم والتي أحرز خلالها أربع نقاطٍ فقط، وذلك على إثر معاناته من مزيجٍ من الحظّ العاثر والموثوقيّة الضعيفة.

وشدّد غاسلي على أنّه يحتاج هو والفريق للقيام بعملٍ أفضل معًا: "عندما لا نقوم بعملنا، فلن يتمّ توجيه الإصبع نحوهم، بل نحونا معًا كفريق، يُحاولون القيام بأفضل ما بوسعهم، وكذلك أنا من جانبي".

وأكمل: "لكن هذه الأشياء لا يجب أن تحدث في الوقت الحاضر، نحتاج للقيام بعملٍ أفضل".