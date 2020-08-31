غاسلي اعتقد أنه سيرتطم بالحائط خلال معركته مع بيريز في سبا

حاول غاسلي تجاوز المكسيكي على المسار من منعطف "لا سورس" إلى "أوروج"، وتمكن من حشر سيارته إلى الجهة اليمنى بين سيارة ريسينغ بوينت وبين الحاجز.

وقد أثار غاسلي الإعجاب بأدائه المتميز خلال السباق الذي أنهاه ثامناً، كما فاز بلقب "سائق اليوم".

وكان السائق الوحيد الذي انطلق على الإطارات القاسية "هارد"، ومع بيريز كان السائق الوحيد الذي اختار البقاء على أرض الحلبة عندما دخل الجميع إلى منصة الصيانة عند تطبيق سيارة الأمان بعد حادثة أنطونيو جيوفينازي وجورج راسل.

وبعد السباق، تكلم غاسلي عن ذلك التجاوز على بيريز مع أنطوني دايفيدسون من "سكاي اف1".

فقال: "بصراحة، كنت أعتقد أننا سننتهي في الحائط. لا أمزح، كنتُ من الجهة الداخلية، لكن لم يكن بوسعي التحرك أكثر من ذلك. وفي تلك المرحلة كنا بسرعة 280-300 كلم/سا على الأغلب".

وأكمل: "لقد حشرني سيرجيو حقاً، ما زاد من إصراري على عدم خفض السرعة، وذلك كي أضمن نجاح التجاوز، وكانت الهوامش ضئيلة للغاية".

وتابع: "سيرجيو سائق شرس، كنت أعلم ذلك بالتأكيد. ارتفعت دقات قلبي عندما بدأ يحشرني، لكنني التزمتُ بمحاولتي وقلت في نفسي أنني لن أتراجع وسأُكمل هذا التجاوز، وقد كان رائعاً".

وحين سُئِل إن كان قد تعامل مع الموقف مع أخذ هوية منافسه بعين الاعتبار، قبل السباق، أجاب غاسلي: "كلا في الحقيقة، لأنك لا تدرك بالضبط أين الحدود القصوى، وتتوقع على الدوام الاحترام من قبل الجميع. ونعلم حدود ما هو مسموح ولا يجب علينا تجاوز تلك الحدود".

وتابع: "ذلك هو الحد الأقصى، لكن في نهاية المطاف كانت هناك مساحة كافية لكلتا سيارتينا".

من جهة أخرى، أكمل غاسلي تجاوزاً آخر على سيباستيان فيتيل سائق فيراري، الذي تعرض لقفل إطاراته في محاولة صد هجمات الفرنسي.

"أعتقد أنهم كانوا يحاولون تجربة العديد من إعدادات الأجنحة، من المؤلم رؤيتهم وهم يعانون بهذه السرعة البطيئة، خاصة بالنظر إلى ما حققوه العام الماضي" قال غاسلي.

واختتم: "هناك نقص هائل لديهم، ولا يمكنهم المنافسة حقاً. أنا مسرور لأنني أنهيت أمامهم بالتأكيد. لكنهم يواجهون المصاعب الآن".