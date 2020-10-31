غاسلي: اختبارات إيمولا ليست السرّ وراء المركز الرابع

تواجد غاسلي وزميله دانييل كفيات على حلبة إيمولا ضمن يوم تصويرٍ ترويجي قبل انطلاق موسم 2020.

كما قطع السائقان مسافات إضافيّة باستخدام سيارة تورو روسو من موسم 2018.

وقدّم كلاهما أداءً قويًا منذ بداية التجارب الحرّة اليوم السبت، حيث سينطلق غاسلي وكفيات من المركزين الرابع والثامن على التوالي.

لكنّ غاسلي قال: "سأقول بأنّني سأقبل بذلك، كان قرارًا رائعًا بالقدوم إلى هنا. لكنّنا أكملنا 15 لفّة فقط وكنّا بعيدين جدًا عن الوتيرة التي قدّمناها اليوم. لذا لم تعكس تلك التجارب أيّ شيء، لكنّها كانت جيّدة للحصول على فكرة أولى حول المسار والحفف الجانبيّة".

وأكمل: "لكنّني سأقول بأنّ هذه النتيجة تعود إلى مجموعة من العوامل، كان شعوري رائعًا داخل السيارة منذ الوهلة الأولى".

وأردف: "نقلنا ما توصّلنا إليه في بورتيماو وبضعة سباقات أخرى إلى هنا ويبدو أنّ الحزمة تتناسب مع هذه الحلبة".

وواصل شرحه بالقول: "كانت معركة متقاربة للغاية بين الجميع، وتمكنّا من الخروج في المقدّمة".