غاسلي أولاً خلال التجارب الحرة الثالثة في زاندفورت وحادثة عنيفة لـ سارجنت

لم تحصل الفرق على ما يكفي من اللفات في التجارب الحرة الثالثة، وذلك بسبب رفع العلم الأحمر لفترة طويلة بعد حادثة عنيفة جداً كان بطلها لوغان سارجنت سائق ويليامز، الذي خرج من السيارة سالماً.

وبسبب ضيق الوقت المتبقي، خرج السائقون لمحاولة تسجيل لفة واحدة سريعة قبل النهاية، ليضع بيير غاسلي سيارة ألبين بالمركز الأول أمام كيفن ماغنوسن وفالتيري بوتاس سائقي هاس وساوبر على التوالي.

مجريات الحصة: حادثة سارجنت العنيفة

بدأت الحصة مع مسار مبلل، حيث خرجت السيارات على إطارات ميديوم، وكان أوسكار بياستري سائق مكلارين المتصدر الأولي للأزمنة.

بينما شهدت الدقائق الأولى حادثة طفيفة لـ نيكو هلكنبرغ سائق هاس الذي اصطدم بالحواجز الجانبية وكسر جانح السيارة الأمامي، حيث سُمع وهو يشتكي من المكابح.

فرناندو ألونسو اقتنص المركز الأول المؤقت من بياستري على متن أستون مارتن.

لكن لم تكد تمرّ ربع ساعة فقط، حتى شوهدت سيارة ويليامز التي يقودها لوغان سارجنت محطمة تماماً على المسار، مع اشتعال النيران فيها.

وسُمع الأمريكي وهو يقول أنه بخير، حيث خرج منها وعاد للمرآب، ليتم رفع العلم الأحمر مباشرة.

واستغرق إصلاح الحواجز وقتاً طويلاً، ولم يتم استئناف الحصة إلا مع بقاء دقيقتين حتى النهاية.

وحاول السائقون إكمال لفة واحدة سريعة على الأقل قبل انتهاء الوقت، حيث تلقى ماكس فيرستابن العلم الأبيض والأسود لأنه عبر الخط الأبيض أثناء محاولاته تجاوز السيارات في خط الحظائر للخروج إلى المسار.

ومع انتهاء الوقت كان بيير غاسلي بالمركز الأول على متن ألبين أمام كيفن ماغنوسن سائق هاس وفالتيري بوتاس سائق ساوبر، وأكمل لاندو نوريس خلف مقود مكلارين وألنسو ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

إستيبان أوكون أحرز المركز السادس أمام بياستري ولانس سترول، بينما أنهى نيكو هلكنبرغ وكارلوس ساينز بالمركزين التاسع والعاشر لصالح هاس وفيراري توالياً.

التجارب الحرة الثالثة