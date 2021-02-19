غاسلي: أنا جاهزٌ لأكون قائدًا لفريق ألفا تاوري في 2021

حقّق غاسلي فوزه الأوّل في الفورمولا واحد ضمن جائزة إيطاليا الكبرى العام الماضي، وساعد ألفا تاوري على تحقيق أكبر رصيد نقاطٍ في تاريخه.

وسينضمّ تسونودا القادم من الفورمولا 2 إلى الفرنسيّ هذا العام بديلًا عن دانييل كفيات.

وبالرغم من أنّ تسونودا أكمل تجارب خاصة على متن بعض سيارات الفريق القديمة لرفع سرعته، سيحصل الياباني على يومٍ ونصف فقط في السيارة الجديدة قبل بداية مسيرته في الفورمولا واحد.

وبحديثه على هامش حدث إطلاق سيارة ألفا تاوري "آي.تي02" لموسم 2021، اعترف غاسلي أنّ قدوم تسونودا يعني حاجته ليُصبح قائدًا للفريق، لكنّه شعر بأنّه جاهزٌ لفعل ذلك.

وقال غاسلي: "بالطبع سيعني انضمام يوكي المزيد من المسؤوليات بالنسبة لي داخل الفريق، وأنا جاهزٌ للحصول على دور قائد الفريق".

وأضاف: "لكنّه سائقٌ سريعٌ جدًا وسيُساعد على دفع الفريق إلى الأمام. أعرف يوكي وهو تنافسيٌ وأظهر ما بوسعه فعله في الفورمولا 2، لهذا السبب تمّت ترقيته إلى الفورمولا واحد بعد عامٍ واحدٍ فقط. سنعمل معًا على بلوغ ذلك".

وأكمل: "يفتقر للخبرة، لذا لن تكون مهمّته سهلة، لكنّني أعتقد بأنّه موهوب وسيعود الأمر لي لقيادة الفريق. لا يُغيّر قدومه مقاربتي التي ستكون هي ذاتها مثل العام الماضي عندما استغللنا كلّ ما كان متاحًا لدينا في كلّ جائزة كبرى، ما عدا جولة أو اثنتين".

وأردف: "علينا المواصلة بذات الفلسفة كوني أعتقد بأنّ العام الماضي كان الأفضل في تاريخ الفريق على صعيد كيفيّة العمل والتطوير والأداء وإدارة عطل نهاية الأسبوع".

ثمّ تابع: "ينطبق ذلك عليّ أيضًا، وعلينا مواصلة العمل هكذا وأن نُصبح أفضل حتّى ممّا كنّا عليه العام الماضي.

من جانبه عبّر فرانز توست مدير الفريق عن ثقته في تقدّم غاسلي إلى دور قائد الفريق في 2021، معتبرًا إيّاه أحد أفضل السائقين في البطولة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ بيير أحد أقوى السائقين في الفورمولا واحد هذه الأيّام".

وأضاف: "يسمح فهم بيير التقنيّ الجيّد له باستخراج الأفضل من السيارة. تواجد مع الفريق لفترة طويلة، لذا فهو متعوّدٌ على الإجراءات والعمليّات. سيكون قائدًا جيّدًا ليُساعد في تطوّر يوكي".

ثمّ تابع: "يعرف كيف يفوز، مثلما فعل في مونزا العام الماضي، إذا منحناه سيارة تنافسيّة، أتوقّع موسمًا ناجحًا جدًا من جانبه".

واختتم بالقول: "لدينا جانب الخبرة بتواجد بيير بجانب يوكي، ويُمكنه مساعدته على التطوّر بنسقٍ أسرع، لكن بوسعنا استهداف نتائج جيّدة في ذات الوقت".