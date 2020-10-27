غاسلي: أنا أقود حالياً أفضل من أي وقت مضى

نجح الفرنسي بالتعافي من حادثة احتراق المحرك يوم الجمعة ليتأهل تاسعاً خلال التصفيات، ومن ثمّ يشق طريقه خلال السباق ليحرز المركز الخامس أمام سيرجيو بيريز الذي تجاوزه في اللفة ما قبل الأخيرة.

ويحتلّ الفائز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى المركز التاسع ضمن الترتيب العامّ، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف أليكسندر ألبون سائق ريد بُل.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "أعتقد أن تلك عبارة صحيحة (أنني أقود أفضل من أي وقت مضى)".

وأكمل: "من الواضح أنه ومع بعض الخبرة أصبحت قادراً على إدارة مقاربتي لكل جولة بطريقة مختلفة لاستخلاص أفضل أداء ممكن".

وتابع: "لذا ما زال علي التحسن في بعض النواحي، لكن الأمور تسير بشكل جيد، والفريق كذلك يقدم لي كل ما أحتاجه، لذا تجمعنا علاقة عمل جيدة".

بالمقابل، لا يبدو أن غاسلي يمتلك تفسيراً وراء الوتيرة الجيدة لسيارته في بورتيماو.

فقال: "لا أدري في الحقيقة. كنا تنافسيين جداً. لقد استمتعت بالسباق. أنا مسرور بقدرتي على تجاوز سيارات رينو، مكلارين وريسينغ بوينت".

وأكمل: "كان التجاوز (على بيريز) صعباً بعض الشيء. لا أدري كيف بدا الأمر من الخارج، لذا عليّ رؤية لقطات الإعادة، لكن فارق السرعة في تلك اللحظة كان كبيراً جداً. كنت أسرع منه بـ 30 كيلومتراً في الساعة ربما".

وأردف: "قررت الالتزام بالجهة الداخلية، بينما تحرك حقاً في اللحظة الأخيرة. ضغطتُ بسرعة على المكابح وكنت أفكر سنخرج كلانا إلى المنطقة الحصوية’. لا أدري كيف تمكنا من تفادي الاحتكاك".

واختتم: "كنت منزعجاً جداً منه، لذا في اللفة التالية اتجهت إلى الجهة الخارجية، ما كان خياراً جيداً".

ملفات فيديو ذات صلة