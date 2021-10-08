غاسلي: ألفا تاوري جاهزة للمضي قدماً بعد أخطاء سوتشي

تأهل غاسلي بالمركز الـ 12 في سوتشي بعد أن استعمل إطارات قديمة في القسم الثاني، ومن ثم خلال السباق كان من بين أواخر السائقين الذين انتقلوا إلى الإطارات "انترميديت" عندما هطلت الأمطار، ما تسبب بخسارته لفرصة تسجيل النقاط.

ولم يبدُ غاسلي مسروراً من مجريات السباق والقرارات التي تم اتخاذها.

لكنه أوضح أن الفريق أجرى النقاشات والتحليلات اللازمة بعد السباق، وحان الوقت للمضي قدماً.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت محبطاً جداً. أعتقد أنني أظهرت إحباطي بعد السباق، لأنني كنت أعلم بوجود فرصة كبيرة لم ننجح باستغلالها كما يجب".

وتابع: "لقد حققنا نجاحات كبيرة للغاية طوال الموسم، أعتقد أننا ارتكبنا أخطاء قليلة، لكننا وخلال آخر جولتين ربما ارتكبنا أخطاء أكثر من جميع الجولات السابقة".

واسترسل: "ذلك مؤسف، خاصة في تلك الظروف. قمنا بمراجعة كل شيء، وأعتقد أننا تعلمنا أموراً مفيدة مما حصل، وحان الوقت للمضي قدماً".

وحين سُئِل إن كان ذلك سبب تكلمه علانية حيال إحباطه، أجاب: "أنا شخص تنافسي بطبيعتي، أود للفريق تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط، وأنا حرفياً أقوم بكل شيء لإبقاء آمالنا بالمنافسة على المركز الخامس في البطولة".

وتابع: "من الواضح أننا ندرك أهمية كل نقطة، وقد خسرنا الكثير في سوتشي. لذا كانت مشاعري محتدمة وهذا كل ما هنالك".