غاسلي: ألفا تاوري تملك "الأدوات اللازمة" لاستعادة الأداء

بعد موسم قوي في 2021، أظهر فريق فاينزا وتيرة متذبذبة هذا الموسم، حيث تراجع الفريق أحيانًا إلى آخر ترتيب فرق الوسط.

مع ذلك، يرفض غاسلي إلقاء اللوم على الافتقار للموارد بالمقارنة مع منافسي ألفا تاوري المباشرين، إذ يصرّ على أن الفريق يملك أساسًا قويًا من العاملين الذين بمقدورهم معالجة المشاكل الحالية.

فقال: "بالمقارنة مع الفرق الكبيرة مثل فيراري، مرسيدس وريد بُل، نعلم ما تمكنوا من بنائه على مدار الأعوام العشرة الأخيرة، منشآت، طواقم، موارد، وأنهم أكثر كفاءة".

وأضاف: "لكنني في ذات الوقت أعتقد بأن لدينا أناسًا جيدين جدًا جدًا وكذلك الأدوات اللازمة لنكون تنافسيين".

وتابع: "لذلك ولأكون صريحًا، أنا لا أملك بشكل كامل الإجابة عن سبب معاناتنا أكثر من الفرق الأخرى في مجموعة الوسط، كوني لا أعتقد بأننا نفتقر لشيء في جوهر الفريق".

وأكمل: "وعليه أرى أننا بحاجة لأخذ خطوة إلى الوراء ورؤية الوضع بأكمله، رؤية الصورة الأكبر وما نقوم به في جانب الانسيابية، والوجهة التي اتخذناها والكيفية التي نستخدم بها سقف النفقات، حيث أنني أعلم أنه ومنذ بداية العام، فإننا قريبون جدًا من هذا السقف".

واختتم: "لكن هل ذلك هو السبب الرئيسي؟ لا يمكنني الجزم بذلك. لكننا سنواصل الضغط وآمُل أن نجد عناصر تطوير أكبر على مدار الأسابيع القليلة المُقبلة".