غاسلي: ألفا تاوري "تدفع ثمناً أكبر بقليل" بسبب معركة فرق الوسط المحتدمة

قاد غاسلي فريقه ألفا تاوري الموسم الماضي إلى تسجيل أكبر عدد من النقاط في تاريخه ليحقق المركز السادس ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع 142 نقطة، ما منح العلامة الإيطالية أملاً في تحقيق تقدم كبير هذا الموسم.

لكن الفريق بدلاً من ذلك تراجع للخلف، حيث لم يسجل سوى 27 نقطة خلال النصف الأول للموسم، أي 57 نقطة أقل من الفترة نفسها الموسم الماضي.

حيث لم تنجح ألفا تاوري بتسجيل أية نقطة منذ المركز الخامس الذي حققه غاسلي في باكو، ما أدى إلى تراجع الفريق حتى المركز الثامن أمام أستون مارتن وويليامز فقط.

وقال غاسلي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه علينا وفي لحظات مثل هذه، التمسك بوحدتنا والعمل معاً نحو نفس الهدف".

وأكمل: "ذلك ليس سهلاً، لأننا بشر وفي الوقت الراهن، نحن جميعاً نعمل بشكل كبير، لكننا لا نرى النتيجة الملائمة لذلك الجهد".

وتابع: "أعتقد أن هناك فرصاً أمامنا لتسجيل نقاط جيدة. لكن هذه المهمة باتت أصعب من العام الماضي، خاصة مع شدة معركة فرق الوسط".

وأردف: "حالياً لا توجد فرق متأخرة مثل فريقي ويليامز أو هاس العام الماضي. بل كل الفرق من المركز الرابع حتى الأخير تدخل ضمن معارك الوسط".

واسترسل: "ذلك يعني أنه في حال تأخرتَ قليلاً العامَ الماضي كنتَ لتبقى قريباً من المراكز العشرة الأولى، أما الآن فنحن ندفع ثمناً أكبر بسبب حدة معركة الوسط".

ويعتبر مركز غاسلي الخامس في باكو الأفضل للفريق طوال الموسم، حيث بدت السيارة تنافسية عندما تخوض السباقات على حلبات تناسبها.

"يبدو الوضع شبيهاً بموسم 2018 حين انضممتُ للفريق. حين كانت السيارة تنافسية على حلبات محددة، مثل البحرين حين كنت في المركز الرابع. والأمر تكرر هذا الموسم في باكو مع المركز الخامس" قال الفرنسي.

وأكمل: "شهدنا لمحات خاطفة من أداء رائع، لكن على حلبات محددة فقط وضمن ظروف خاصة".

وأكمل: "كما واجهنا حظ سيء للغاية في عدة أمور، أثرت على نتائجنا. وذلك أمر محبط دوماً".

واختتم: "نحن نعمل على هدف محدد. وعندما ترى أن النتائج ما تزال بعيدة، فإن التعامل مع ذلك ليس بالأمر السهل".