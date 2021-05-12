غاسلي: ألفا تاوري "تراجعت" بالمقارنة مع بداية الموسم

تأهّل الفرنسي خامسًا لسباقَي البحرين وإيمولا، ومن ثم انطلق تاسعًا في بورتيماو ومن المركز الـ 12 في برشلونة.

كما صعّب غاسلي أكثر من وضعه في سباق جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي عندما اصطف بالخطأ أمام موقعه على شبكة الانطلاق، ما عرّضه لعقوبة 5 ثوان طُبقت على وقفة صيانته.

لكنه تمكن من التعافي من ذلك ليُكمل السباق بالمركز العاشر مباشرة خلف مواطنه إستيبان أوكون.

وعند سؤاله عن خطئه من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال غاسلي: "أنا منزعج بالفعل من نفسي كونها كانت عقوبة سخيفة للغاية".

وأضاف: "دومًا ما أحاول اكتساب كل ملليمتر يُتاح لي، وأنا أعلم أنه ربما يُمكنك الحصول على أفضلية طفيفة على الانطلاقة والمنعطف الأول. لكنني تجاوزت هذه المرة، أفرطت في تقديري للأمور وكلفني ذلك 5 ثوان بطريقة سخيفة للغاية، وفي النهاية أكملت السباق في المركز العاشر فقط خلف أوكون، لذلك أنا منزعج بالتأكيد مما حدث".

وتابع: "كنت محبطًا للغاية كوني كنت قريبًا جدًا من المركز التاسع في النهاية، لكنني أعتقد بأنه ما يزال تعافيًا رائعًا بعد ما حدث. لكننا في نهاية المطاف نفتقر للوتيرة بالمقارنة مع أول سباقين".

وأكمل: "هذا أمر نحتاج لفهمه كوننا تراجعنا في الترتيب التنافسي بالمقارنة مع بداية الموسم. وأعتقد بأن هنالك بعض الأمل أمامنا لتعويض ذلك".

في المقابل، اعترف غاسلي بأن نقطة ضعف ألفا تاوري على المنعطفات البطيئة قد عرقلت تقدم الفريق في بورتيماو ومُجددًا في المقطع الأخير الحاسم على حلبة برشلونة.

مع ذلك، ما يزال الفرنسي متفائلًا للسباق المُقبل بالرُغم من طبيعة الحلبة، حيث قال: "أشعر بأن موناكو حلبة خاصة للغاية قد تجعل الوضع مختلفًا بعض الشيء".

وأردف: "السيارة ليست سيئة، لديها الإمكانيات، لكننا لم نتمكن من جعلها تقدم الوتيرة المطلوبة على كل الحلبات وضمن كل أنواع المنعطفات، وأن نحصل على التوازن الضروري في كامل اللفة".

واختتم: "علينا أن نفهم ما نحن بحاجة للقيام به على نحوٍ أفضل كي نجاري فيراري ومكلارين اللتين حققتا خطوة كبيرة إلى الأمام، وذلك لنكون قادرين على المنافسة في موقع متقدم أكثر من مجموعة الوسط".