غاسلي: ألفا تاوري بدت وكأنها "سيارة مختلفة" بعد الخروج من القسم الأول للتصفيات في فرنسا
قال بيير غاسلي أن سيارته ألفا تاوري بدت وكأنها "سيارة مختلفة" بين تجارب الجمعة الحرة ومجريات السبت في فرنسا بعد تأهّل الفرنسي بالمركز الـ 16 بالرُغم من التحديثات الجديدة على السيارة.
دخل غاسلي جائزة موطنه وهو يأمُل تحقيق خطوة إلى الأمام بعدما جلبت ألفا تاوري حزمة تحديثاتها التي طال انتظارها خلال التجارب الحرة يوم الجمعة.
وتواجد غاسلي بأريحية ضمن العشرة الأوائل في حصتي التجارب الأولى والثانية، وأشار إلى شعوره بثقة أكبر داخل السيارة مع تلك التحديثات، فقط ليأتي يوم أمس السبت ويتأهّل بالمركز الـ 16 على حلبة بول ريكار.
وشرح غاسلي عقب التصفيات بأنه كان لديه شعور مختلف تمامًا داخل السيارة بين التجارب الحرة الثانية والتجارب الحرة الثالثة، حيث كان يعاني من أجل الوتيرة مع قدوم التصفيات.
فقال: "أشعر بإحباط كبير جدًا كون الأداء بالأمس كان واعدًا جدًا".
وأضاف: "لا أعلم ماذا حدث، لكن السيارة كان مختلفة تمامًا هذا الصباح، الشعور كان مختلفًا. عانيت أكثر بكثير في التجارب الحرة الثالثة، انزلقت أكثر ولم أتمكن من استخلاص ذات الأداء".
وتابع: "التصفيات عرفت ذات الأمر. انزلاقات كثيرة على كافة المنعطفات البطيئة، لا يوجد سحب ولا أفهم في الحقيقة كيف خسرنا كل هذا الأداء بالمقارنة مع الأمس".
وعند سؤاله عما إذا كانت هنالك أية تغييرات على الإعدادات بين يومي الجمعة والسبت، قال غاسلي: "بعض الشيء، لكنني سأكون متفاجئًا إذا ما كان ذلك هو سبب خسارتنا لخمسة أعشار من الثانية بين عشية وضحاها".
واختتم: "لدينا الكثير من علامات الاستفهام الآن، لذلك علينا تحليل كل شيء ومحاولة فهم سبب خسارتنا لكل هذا الأداء بالمقارنة مع الأمس".
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