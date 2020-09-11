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غاسلي: ألفا تاوري أكثر تحفّزًا من ذي قبل بعد الفوز في مونزا

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غاسلي: ألفا تاوري أكثر تحفّزًا من ذي قبل بعد الفوز في مونزا

قال بيير غاسلي أنّ فريقه ألفا تاوري بات "أكثر تحفّزًا من ذي قبل" من أجل تحسين سيارته لموسم 2020 وذلك بعد الفوز المفاجئ الذي حققه الفرنسي في جائزة إيطاليا الكبرى.

أتى فوز غاسلي على حلبة مونزا نهاية الأسبوع الماضي - وهو الانتصار الثاني في تاريخ الفريق خلال 12 عامًا بعد فوز سيباستيان فيتيل على ذات الحلبة في 2008 - ليواصل الوتيرة القوية التي ظهر بها خلال النصف الأوّل من موسم 2020.

حيث عبر غاسلي إلى القسم الثالث للتصفيات في خمس مناسبات حتى الآن في هذا الموسم وتواجد ضمن مراكز النقاط في أربعة سباقات، وذلك على الرُغم من توجّه سيارة ألفا تاوري "أيه تي01" نحو مؤخّرة مجموعة الوسط على صعيد الأداء.

"تلك مكافأة كبيرة للفريق كونهم قاموا بعمل جيّد للغاية في إعداد السيارة على نحوٍ جيّد جدًا في كل مرة - في التصفيات والسباق" قال غاسلي عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مكامن قوة سيارة فريقه التي تساعده على تحقيق النتائج الجيّدة.

وأضاف: " لقد أحرزنا بالفعل خطوة للأمام هذا العام في مقاربتنا من أجل جعل السيارة أسرع من حصّة إلى أخرى، واستخلاص كلّ شيء منها. على الرُغم من أنّنا لا نملك أسرع سيارة في مجموعة الوسط في الوقت الحالي، لكنّنا تمكّنا من اقتناص واستغلال كل فرصة سنحت لنا خلال السباقات".

وتابع: "أعتقد بأنّ الفريق بات الآن أكثر تحفّزًا من ذي قبل لتقديم مزيد من التأديات القوية والنتائج الجيّدة".

واختتم: "أنا سعيد للغاية كوني منحتهم تلك الدفعة، لا سيّما وأن لدينا حزمة قوية وأنا واثق أنّ بمقدورنا الحصول على واحدة أكثر قوة قبل نهاية العام".

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