غاسلي: ألبين "تقيّم كافة الخيارات" حول محركها لموسم 2026
يعوّل بيير غاسلي على حسن اختيار ألبين بين الإبقاء على برنامج وحدة طاقتها في الفورمولا 1 لموسم 2026 أو اعتماد محركات الزبائن.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: باتريك فينيت/ صور ساتون
يثق الفرنسي في أن فريقه ألبين "سيقيّم كافة الخيارات" بينما يدرس ما إذا سيتخلى عن برنامج محركاته لصالح محركات الزبائن لموسم 2026.
وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" مؤخرًا أن ألبين تقيّم بالفعل التخلي عن برنامجها المصنعي لوحدات طاقة الفورمولا 1 في فرنسا وإتمام صفقة للتزود بمحركات الزبائن، وذلك وسط علامات استفهام حول وضع وحدات الطاقة الهجينة الجديدة لموسم 2026.
ومن المعلوم بأن محركات رينو التي تعتمدها ألبين تتأخر على صعيد الطاقة مقارنة بمنافساتها، حيث تقيّم الإدارة العليا للصانع الفرنسي ما إذا كان من المجدي مواصلة الاستثمار في تصنيع وحدات الطاقة في ظل إمكانية الحصول عليها من مصنعين آخرين مثل مرسيدس.
هذا ويتوقع غاسلي أن يدرس الفريق جيدًا كافة الخيارات المتاحة ويركز على الاختيار الذي سيمنحه أكبر قدر من التنافسية.
حيث قال: "كفريق، من المهم أن ندرس كافة الخيارات ومن ثم نتخذ القرار حول الخطوة الأفضل على صعيد الأداء".
وأضاف: "هدف الفريق واضح للغاية، وهو أن نكون تنافسيين، إذ نرغب بالمنافسة في المقدمة".
وتابع: "كافة المحادثات مع الفريق مفتوحة للغاية، لذلك أثق في قرار الإدارة العليا ولا يعتريني أي قلق في ذلك الجانب".
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