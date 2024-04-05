عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد
بدا توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه ما يزال متألمًا من أحداث جولة أبوظبي الختامية لموسم 2021، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي تصف مدير السباقات السابق مايكل ماسي "بمريض الغرور".
سام بولكسهام/ صور لات
تعرض ماسي لانتقادات لاذعة على إثر طريقة تعامله مع المراحل الأخيرة من السباق الختامي لموسم 2021، حيث أكمل فترة سيارة الأمان تمامًا في الوقت الذي مكّن من استكمال السباق للفة إضافية شهدت معركة الحسم بين المتنافسين على اللقب ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون.
وقد سمح ذلك للهولندي سائق ريد بُل - والذي كان على إطارات أجدد - أن يُقدم على تجاوز سائق مرسيدس إلى الصدارة لينتزع لقبه الأول في الفورمولا واحد.
فيما رأى المنتقدون أن ماسي لم يتبع القوانين في أبوظبي، حيث أنه لم يسمح لكل السيارات المتأخرة بالتجاوز وكذلك لم يترك فارقًا كافيًا حتى إعادة الانطلاقة.
وبعد تحقيق طويل أجرته فيا في تلك المسألة، توصلت إلى أن ماسي تصرف "بحسن نية"، حتى وإن كان هنالك "خطأ بشري" من جانبه في عدم تركه لجميع السيارات المتأخرة كي تتجاوز سيارة الأمان وتنضم إلى آخر الترتيب.
مايكل ماسي
الصورة من قبل: إريك جونيوس
وبالرُغم من هدوء الضجة حول تلك الواقعة مع مرور الأعوام، من ناحية بسبب الهيمنة المطلقة لريد بُل ضمن حقبة القوانين الجديدة ومن ناحية أخرى بسبب تراجع مستوى مرسيدس، إلا أن سباق ياس مارينا ما يزال أحد أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الرياضي الحديث.
وضمن حوار أجراه العام الماضي لكتاب "ذا فورمولا"، والذي لم يُنشر حتى الشهر المنصرم، عاد وولف من جديد ليوجه الانتقادات للأسترالي، قائلًا أنه "من غير المنصف" كيف أن تصرفاته حرمت هاميلتون من اللقب.
فقال: "عندما أفكر في الأمر، أرى إلى أي مدى لم يكن ما حدث منصفًا بالنسبة للويس والفريق في ذلك اليوم، وكيف أن شخصًا واحدًا لم يلتزم بالقوانين قد ترك ذلك يحصل".
وأضاف: "حتى بالرغم من أنه غير مهم بالمرة، و يعيش في الجانب الآخر من العالم ولا أحد مهتم به".
وأكمل: "لقد كان شخصًا مريضًا بالغرور تمامًا".
The Safety Car leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
وولف يشرح أسباب عدوله عن خطة التغيب عن جائزة اليابان الكبرى
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الثالثة في اليابان
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
موتو جي بي: اختراق ليبرتي للسوق الأمريكيّة عبر الفورمولا واحد "استثناء وليس قاعدة"
هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "أفضل شعورٍ" منذ ثلاثة أعوام
كراك يتكلم حول شائعات ضمّ نيوي إلى أستون مارتن
راسل: كميّات الوقود القليلة "تفضح" ضعف ثبات سيارة مرسيدس
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments