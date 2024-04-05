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الشرق الأوسط
فورمولا 1

عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد

بدا توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه ما يزال متألمًا من أحداث جولة أبوظبي الختامية لموسم 2021، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي تصف مدير السباقات السابق مايكل ماسي "بمريض الغرور".

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

سام بولكسهام/ صور لات

تعرض ماسي لانتقادات لاذعة على إثر طريقة تعامله مع المراحل الأخيرة من السباق الختامي لموسم 2021، حيث أكمل فترة سيارة الأمان تمامًا في الوقت الذي مكّن من استكمال السباق للفة إضافية شهدت معركة الحسم بين المتنافسين على اللقب ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون.

وقد سمح ذلك للهولندي سائق ريد بُل - والذي كان على إطارات أجدد - أن يُقدم على تجاوز سائق مرسيدس إلى الصدارة لينتزع لقبه الأول في الفورمولا واحد.

فيما رأى المنتقدون أن ماسي لم يتبع القوانين في أبوظبي، حيث أنه لم يسمح لكل السيارات المتأخرة بالتجاوز وكذلك لم يترك فارقًا كافيًا حتى إعادة الانطلاقة.

وبعد تحقيق طويل أجرته فيا في تلك المسألة، توصلت إلى أن ماسي تصرف "بحسن نية"، حتى وإن كان هنالك "خطأ بشري" من جانبه في عدم تركه لجميع السيارات المتأخرة كي تتجاوز سيارة الأمان وتنضم إلى آخر الترتيب.

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مايكل ماسي

مايكل ماسي

الصورة من قبل: إريك جونيوس

وبالرُغم من هدوء الضجة حول تلك الواقعة مع مرور الأعوام، من ناحية بسبب الهيمنة المطلقة لريد بُل ضمن حقبة القوانين الجديدة ومن ناحية أخرى بسبب تراجع مستوى مرسيدس، إلا أن سباق ياس مارينا ما يزال أحد أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الرياضي الحديث.

وضمن حوار أجراه العام الماضي لكتاب "ذا فورمولا"، والذي لم يُنشر حتى الشهر المنصرم، عاد وولف من جديد ليوجه الانتقادات للأسترالي، قائلًا أنه "من غير المنصف" كيف أن تصرفاته حرمت هاميلتون من اللقب.

فقال: "عندما أفكر في الأمر، أرى إلى أي مدى لم يكن ما حدث منصفًا بالنسبة للويس والفريق في ذلك اليوم، وكيف أن شخصًا واحدًا لم يلتزم بالقوانين قد ترك ذلك يحصل".

وأضاف: "حتى بالرغم من أنه غير مهم بالمرة، و يعيش في الجانب الآخر من العالم ولا أحد مهتم به".

وأكمل: "لقد كان شخصًا مريضًا بالغرور تمامًا".

The Safety Car leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field

The Safety Car leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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