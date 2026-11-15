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عودة هاميلتون الثانية: لماذا استعاد نقاط قوته مع قوانين 2026؟

يجمع بين تتويج كيمي أنتونيللي بلقب العالم واستعادة لويس هاميلتون بريقه عامل مشترك. إذ تختلف خصائص قوانين 2026 عن سابقاتها، ليس على مستوى وحدة الطاقة فحسب، بل أيضًا على صعيد الهيكل، وهي تكافئ السائقين القادرين على الهجوم بقوة عند الدخول إلى المنعطفات، حيث يُحسم جزء كبير من أزمنة اللفات هذا العام.

جيانلوكا دي اليساندرو

منشور: 15-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

تحدثنا مرارًا خلال هذا الموسم عن أن فوز أندريا كيمي أنتونيللي بلقب العالم لا يعود إلى موهبته الكبيرة فحسب، بل أيضًا إلى قدرته على فهم متطلبات القيادة التي تفرضها هذه اللوائح والتكيف معها من أجل تحقيق السرعة والثبات في الأداء، كما أشار أندريا ستيلا (مدير فريق مكلارين) لذلك أيضًا. لكن يمكن تفسير هذه الفكرة من زاويتين مختلفتين.

هناك جوانب في هذه السيارات تكافئ أسلوب قيادة بعض السائقين. ويُعد أنتونيللي أحد هؤلاء، لكنه ليس الوحيد، إذ يبدو أن لويس هاميلتون استعاد زخمه بعد انتهاء حقبة سيارات المؤثرات الأرضية.

ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئًا، خصوصًا أن أنتونيللي نفسه قال في وقت سابق أن أسلوبه يشبه إلى حد ما أسلوب بطل العالم سبع مرات، وإن وُجدت بعض الاختلافات بينهما.

ما القاسم المشترك بينهما؟

القدرة على إحداث الفارق عند الدخول إلى المنعطفات، والهجوم بحسم خلال هذه المرحلة. وهي ميزة حجبتها جزئيًا سيارات المقعد الأحادي من حقبة المؤثرات الأرضية.

ويرجع ذلك من جهة إلى الطبيعة الخاصة لهذه السيارات، ومن جهة أخرى إلى الانتقال إلى إطارات بقياس 18 بوصة، الأمر الذي جعل مرحلة الدخول إلى المنعطفات أكثر حساسية حتمًا، أي عندما يضغط السائق على المكابح ويوجه السيارة في الوقت نفسه.

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وبصورة أساسية، أدت مساحة التلامس الأصغر خلال مرحلة الانتقال إلى جعل التحول من التماسك إلى فقدانه أكثر حدة، وهو ما أضعف ثقة السائقين بالسيارة. لكن سيارات وإطارات لوائح 2026 تحمل خصائص مختلفة تمامًا.

وكثيرًا ما ينصب الحديث على التأثير الذي تولده وحدة الطاقة، أي الحاجة إلى توخي مزيد من الحذر عند الضغط على دواسة الوقود للحفاظ على الطاقة، لكن ذلك لا يمثل سوى جزء من التغييرات التي طرأت.

من نواحٍ عديدة، تُعد هذه السيارات، من حيث ديناميكيات القيادة البحتة، سيارات أكثر "تقليدية"، وفق وصف جيمس أليسون (المدير التقني لدى مرسيدس).

وقد برز هذا الأمر بالفعل في بداية العام، عندما أوضح السائقون أنفسهم أن تقليص الارتكازية جعل السيارات أكثر استجابة، وكأن ذلك أتاح لهم مساحة أكبر "للتلاعب" بها. وبلغ الأمر حد انتقاد الجميع تأثير وحدة الطاقة على سلوك السيارة، وليس الهيكل، في حين كانت سيارات التأثير الأرضي تُقاد عمليًا وكأنها تسير على قضبان. فقد كانت مستقرة، لكنها كانت أقل استجابة أيضًا.

وعندما يتجاوز السائق ذلك الحد، تنفلت السيارة من دون أي فرصة لاستعادة السيطرة عليها، وهنا تحديدًا تمكن بعض السائقين من إحداث الفارق وإظهار لمحات من براعتهم. فالأمر يتعلق بالبقاء عند حدود التماسك، وملامستها، لكن من دون تجاوزها.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

وهناك جانب آخر شدد عليه أليسون: حتى عام 2025، كانت السيارات تكافئ السائقين الذين يجعلون مرحلة الانتقال من منتصف المنعطف وصولًا إلى الخروج منه نقطة قوتهم الأساسية، مثل جورج راسل.

لكن الاتجاه هذا العام، وإن لم يكن ذلك ينطبق على جميع الحلبات نظرًا إلى الخصائص المختلفة لكل منها، يتمثل في تحقيق مكاسب أكبر عند الدخول إلى المنعطفات، وصناعة الفارق خلال المرحلة التي يجمع فيها السائق بين الكبح والتوجيه، بدلًا من مرحلة الخروج من المنعطف.

لذلك، ليس من المستغرب أن السائقين مثل راسل وشارل لوكلير، المعروفين بأسلوبهما الأكثر هجومية عند استخدام دواسة الوقود خلال المنعطفات وعند الخروج منها، احتاجوا إلى وقت أطول للتكيف مع اللوائح الجديدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حاجتهم إلى إعادة ضبط بعض العادات المرتبطة بأسلوب قيادتهما، وهو أمر لا يزال يتعين عليهما مواصلته.

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غالبًا ما تتغير بعض آليات القيادة من حقبة لوائح إلى أخرى. وقال جيمس أليسون في بودكاست مرسيدس "نيو سيلفر آرو شو": "أعتقد أن السيارات الحالية أكثر تقليدية بعض الشيء، بمعنى أن جزءًا كبيرًا من زمن اللفة يتحقق من خلال الثقة بالسيارة عند الدخول إلى المنعطف، عندما تضغط على المكابح وتوجه السيارة في الوقت نفسه".

وأضاف: "يتعلق الأمر بإيصال السيارة إلى نقطة القمة في المنعطف، والاعتماد على المحور الأمامي، والثقة بأن المحور الخلفي لن يعاقبك. وبهذه الطريقة، يمكنك بلوغ نقطة القمة بسرعة أكبر قليلًا. وبالتالي، لن تكون مضطرًا إلى الهجوم بالقدر نفسه عند الخروج من المنعطف. وهذا يحقق مكاسب خلال السباق، لأنك تستخدم الإطارات الخلفية بدرجة أقل، وبالتالي تتعرض لتراجع أقل في أدائها".

كان أحد أسرار أنتونيللي هذا الموسم قدرته على تثبيت القسم الخلفي من السيارة عند الدخول إلى المنعطفات بفضل أسلوب قيادته. ويبدو ذلك أكثر وضوحًا في حالته، لأن كيمي من بين السائقين الأكثر هجومية، ويميل كثيرًا إلى قطع المنعطفات.

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

لكن الأمر ينطبق جزئيًا على هاميلتون نفسه أيضًا، وهو نتاج مجموعة من العوامل. فهناك حساسية الكبح، والإطارات، والسيارة. وإذا تمكن السائق من فهم كيفية التحكم بالقسم الخلفي من السيارة من دون قفل المكابح أو تفويت نقطة القمة في المنعطف، فبإمكانه تحقيق مكاسب كبيرة في زمن اللفة. وهذا تحديدًا ما افتقده لويس كثيرًا خلال حقبة المؤثرات الأرضية، لأن الإحساس بالتماسك وفقدانه كان يحدث بصورة مفاجئة.

وأضاف أليسون: "أعتقد أن هذا أحد أسباب استعادة لويس بعضًا من بريقه في مسيرته، لأن هذه كانت دائمًا إحدى أبرز نقاط قوته: إدخال السيارة بقوة إلى نقطة القمة في المنعطف، والثقة بقدرته على التحكم بها أثناء وصوله إلى تلك النقطة".

وإذا كانت هذه اللوائح قد وفرت لأنتونيللي البيئة المثالية لتحويل موهبته إلى لقب عالمي، فإنها أرست بالنسبة إلى هاميلتون، بعد عامه الأول الصعب مع فيراري، والذي زادت صعوبته بسبب عدم إمكانية تغيير بعض القرارات مع وصوله إلى نهاية الدورة التقنية، الأسس التي قد تساعده على استعادة بعض نقاط القوة التي بنى عليها نجاحاته خلال مسيرته.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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