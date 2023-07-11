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عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق

سيعود دانيال ريكاردو بشكل مفاجئ إلى صفوف ألفا تاوري في الفورمولا واحد بديلاً عن نيك دي فريز بدءاً من جائزة المجر الكبرى.

خلدون يونس
من قبل:
دانيال ريكاردو، ريد بُل

تصاعدت التكهنات بشكل متتالٍ اليوم حيال استغناء الفريق عن خدمات دي فريز بعد 10 سباقات فقط لهذا الموسم عقب أداء مخيب من قبل الهولندي.

وأكدت ألفا تاوري الآن خروج دي فريز وضم ريكاردو بديلاً عنه لبقية موسم 2023 الجاري.

حيث أعلنت ألفا تاوري في بيان لها أن "دانيال ريكاردو سينضم إلى الفريق بعقد إعارة من ريد بُل ريسينغ لبقية موسم الفورمولا واحد الحالي، بدءاً من جائزة المجر الكبرى".

بينما قال فرانز توست مدير الفريق: "أنا مسرور جداً بالترحيب بعودة دانيال إلى الفريق. لا شكّ لدينا حيال مهاراته القيادية وهو بالفعل يعرف الكثير منّا، بالتالي سيكون اندماجه مع الفريق سهلاً. سيستفيد الفريق من خبرته فهو سائق فائز بثمانية سباقات".

وأكمل: "أود توجيه الشكر إلى نيك على مساهمته القيّمة خلال الفترة التي أمضاها مع ألفا تاوري، وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

وسيعود ريكاردو الذي كان يشغل مركز السائق الثالث مع ريد بُل، إلى ألفا تاوري، بعد خسارة مقعده مع مكلارين وإنهاء العقد مع الفريق قبل عام من موعده.

حيث قررّ الأسترالي أخذ استراحة من السباقات بهدف التركيز على شحن طاقته من جديد، لكنه كذلك أجرى أولى تجاربه على سيارة ريد بُل الحالية يوم الثلاثاء.

وأمام ريكاردو 12 سباقاً لإثبات نفسه ضمن ألفا تاوري، ما قد يفتح له الباب مجدداً لإمكانية القيادة بديلاً عن سيرجيو بيريز إلى جانب ماكس فيرستابن مع فريق ريد بُل الأساسي.

من جهته، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "من الرائع أن نرى أن دانيال لم يخسر أياً من مهاراته خارج الحلبة، لينجح بترجمة مهاراته على جهاز المحاكاة إلى الحلبات".

وأضاف: "لقد كانت أزمنته خلال تجارب الإطارات تنافسية جداً. لقد كانت قيادة مثيرة جداً للإعجاب ونحن متحمسون لرؤيته فيما تبقى من الموسم مع سكوديريا ألفا تاوري".

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