عودة روزبرغ وفيتيل ليست خياراً بالنسبة إلى مرسيدس
حين تكلم توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن قرار "جريء" كبديل عن نجمه لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري بداً من موسم 2025 في الفورمولا واحد، اعتقد الكثيرون أنه كان يعني أندريا كيمي أنتونيللي السائق الناشئ.
مع تفوق ناشئ مرسيدس ضمن جميع الفئات التي نافس بها حتى الآن، فإن موسمه كناشئ في الفورمولا 2 قد يكون كافياً لإقناع وولف بأنه مستعدّ للانتقال إلى الفورمولا واحد في 2025.
لكن هناك سيناريوهات "جريئة أخرى" ربما كحلول قصيرة الأمد لملء الفراغ قبل أن يستعد الناشئ للترقي إلى صفوف السهام الفضية.
وذلك يعني الاستعانة بخدمات سائق مخضرم يملك من الخبرة ما يكفي ليكون زميلاً مثالياً لـ جورج راسل.
وهناك بعض المرشحين لمثل هذا الدور، من بينهم نيكو روزبرغ بطل العالم السابق وسائق مرسيدس المعتزل، وكذلك سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات.
لكن ورغم ذلك، يبدو أن كلاً منهما خارج الصورة فيما يتعلق بالانضمام إلى مرسيدس.
حيث عبّر روزبرغ أنه لا ينوي العودة إلى السباقات. حيث أوضح بأنه لا رغبة له بخوض المنافسة، ولا يعتقد أنه يمتلك المنافسة الكافية.
حيث قال: "تلك الأيام ولّت، لا أخطط للعودة. أعي تماماً مقدار الخطر في تلك الرياضة".
وأكمل معلقاً على الجانب التنافسي: "لم يعد بوسعي القيام بذلك أيضاً. فذلك يتضمن الاستعدادات المكثفة لعام كامل، وكذلك الاستعداد من الناحية الذهنية أيضاً".
وأردف: "على سائق السباقات التحلي بردات فعل سريعة جداً وأن يكون دقيقاً. خسرت ذلك بعد التوقف لفترة طويلة. كما أن العضلات تخضع لضغوطات كبيرة، مجرد إمساك المقود يتطلب جهداً كبيراً".
وبينما لم يتكلم فيتيل علناً حول رغبته من عدمها بالعودة إلى البطولة، لكن يبدو أن وولف نفى هذه الإمكانية كذلك.
وكانت هناك فكرة لدى فيتيل بالمنافسة ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل هذا العام، لكن مثل هذه المخططات لم تثمر. وبالتالي فإن عودته لعالم السباقات الاحترافية وارد لكن ليس ضمن الفورمولا واحد.
وضمن معرض كلامه مع مجلة "Auto Motor Und Sport" مؤخراً، قال وولف: "أعتقد أنه اتخذ قراراً بعدم التسابق. أي بشكل متواصل. تكلمنا بالأمس، لكن ليس بغرض القيادة معنا في المستقبل".
ومع خروج روزبرغ وفيتيل من الصورة، فإن السائق الأهم خبرة المتبقي هو فرناندو ألونسو.
وكان الإسباني قد أوضح سابقاً ضمن مؤتمر صحفي على هامش الكشف عن سيارة أستون مارتن الجديدة، أنه بالفعل ضمن موقع جيد في سوق السائقين لأنه لا يوجد سوى 3 أبطال عالم حالياً، وهو الوحيد المتوفر.
ورغم تأكيده بأن أولويته تتمحور حول أستون مارتن، لكنه أشار إلى أن أي اهتمام من أطراف أخرى، سيمرّ عبر طاقم فريقه الإداري من ينهم فلافيو برياتوري مدير أعماله.
وهذا الأخير كان قد أثار بعض الفضول حين نشر صورة على منصة "انستاغرام" لجلسة مع فنجان قهوة، جمعته بـ وولف.
لكن مرسيدس لا تبدو في عجلة من أمرها حيال تشكيلة سائقيها.
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