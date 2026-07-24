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عودة جناح "ماكارينا" على سيارة ريد بُل .. وفيرستابن: "آمل أن يعمل كما ينبغي هذه المرة"

أكد ماكس فيرستابن أن ريد بُل أعادت وضع الجناح الخلفي المثير للجدل المعروف باسم "ماكارينا" على سيارة "آر.بي22"، معربًا عن أمله في أن تعمل المنظومة بصورة صحيحة هذه المرة بعد المشاكل التي تسببت في حادثين عنيفين.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك فلوري

بعد الحادثين المتتاليين في النمسا وبريطانيا، اضطر ريد بُل إلى العودة إلى التصميم القديم للجناح الخلفي خلال جائزة بلجيكا الكبرى. وتبين أن سبب الحادثين كان عدم انغلاق الجناح بصورة صحيحة عند الانتقال من وضعية الخطوط المستقيمة إلى وضعية المنعطفات، ما أدى إلى اضطراب تدفق الهواء وانخفاض مستويات الارتكازية.

وبعد هذه الأعطال، وصف فيرستابن الجناح بأنه "خطير للغاية"، وقال حينها: "تعرضت للإصابة مرتين".

واعترفت إدارة ريد بُل بأن مفهوم الجناح المتحرك يمنح السيارة أداءً أفضل، لكنه لا يزال غير آمن بصورته الحالية، ولذلك قرر الفريق استبعاده من السيارة في بلجيكا لتجنب أية مخاطرة.

وأوضح المدير التقني لريد بُل، بيير واشيه، أن الفريق تمكن من تحديد المشكلة الميكانيكية وإصلاحها بعد حادث سيلفرستون، كما قدم الأدلة اللازمة إلى الاتحاد الدولي للسيارات.

تفاصيل سيارة ريد بُل ريسينغ

تفاصيل سيارة ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور أيه جي

وأضاف واشيه أن قرار عدم استخدام الجناح في بلجيكا جاء انطلاقًا من مبدأ عدم المخاطرة، قائلًا: "أردنا أن نتأكد بنسبة كاملة من أنه أصبح موثوقًا تمامًا قبل إعادته إلى السيارة".

وفي تصريحات لشبكة Viaplay في بودابست، أكد فيرستابن أن الفريق أنهى جميع مراحل المحاكاة والاختبارات الخاصة بالجناح الخلفي "ماكارينا"، وقال: "نفترض أن المشكلة قد حُلَّت، لكن بالطبع لا يمكنني الجزم بذلك".

وأضاف: "أجرى الفريق عددًا كبيرًا من الاختبارات، كما نفذ عمليات محاكاة متقدمة. آمل أن يُغلق الجناح كما ينبغي هذه المرة. فهذا هو هدفنا بالكامل".

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