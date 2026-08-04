وفقًا لموقع جي بي بلوغ، أعلنت رواندا رسميًا عن خطط لبناء حلبة جديدة بالقرب من مطار بوغيريسيرا الدولي في العاصمة كيغالي، وقد صممها السائق السابق في الفورمولا 1 ألكسندر فورتز.

إلا أن خطوة رواندا لاستضافة سباق في الفورمولا 1 تسببت في مشاكل دبلوماسية مع جارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد علاقاتها معها توترًا بالفعل.

وأرسلت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كايكوامبا فاغنر رسالة رسمية إلى الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، طالبت فيها بإيقاف جميع المفاوضات مع رواندا بشكل فوري.

وردًا على موقف الكونغو، أوضحت إدارة الفورمولا 1 أنها تتابع الوضع عن كثب، وأصدرت البيان التالي:

"سيتم تقييم السباقات المحتملة بشكل مفصل، وسيتم اتخاذ القرارات المستقبلية بما يتماشى مع أفضل مصالح وقيم رياضتنا".

وفي الوقت الذي تكافح فيه رواندا والكونغو أزماتهما الدبلوماسية، أعلنت المغرب أنها تعمل على مشروع استثماري ضخم.

ويقود المشروع إيريك بولييه، المدير السابق لفريقي مكلارين ولوتس، ويهدف إلى بناء مجمع ضخم لرياضة المحركات والسياحة بقيمة 1.2 مليار دولار بالقرب من مدينة طنجة.

ووصف إيريك بولييه المشروع، الذي سيضم حلبة قادرة على استضافة سباقات الفورمولا 1، وموتو جي بي، وبطولة العالم للتحمل، بالإضافة إلى فنادق، وحديقة ترفيهية، ومراكز تسوق، ومرسى، بأنه "أبوظبي مصغرة".

ويقدم المشروع، الذي حصل بالفعل بحسب التقارير على استثمارات خاصة بقيمة 800 مليون دولار، أيضًا ميزة لوجستية كبيرة لفرق الفورمولا 1 القادمة من أوروبا، بفضل قربه من ميناء طنجة.