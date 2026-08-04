تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

حلبة الأمريكتين وسيلفرستون تطلقان إعلانًا غامضًا: "نتحد معًا!"

فورمولا 1
حلبة الأمريكتين وسيلفرستون تطلقان إعلانًا غامضًا: "نتحد معًا!"

توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا تتحول إلى منافسة: رواندا والمغرب والكونغو على القائمة

فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا تتحول إلى منافسة: رواندا والمغرب والكونغو على القائمة

رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

فورمولا 1
رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

فوز مكلارين يعني أن معركة اللقب "لم تُحسم بعد"

فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
فوز مكلارين يعني أن معركة اللقب "لم تُحسم بعد"

لوكلير يكشف: "أي خطأ صغير مع السيارات الجديدة يكلفك كل شيء"

فورمولا 1
لوكلير يكشف: "أي خطأ صغير مع السيارات الجديدة يكلفك كل شيء"

برياتوري يكشف مشروع الفورمولا 1 الذي لم يكتمل: "خططنا لإقامة جائزة نيوجيرسي الكبرى مع ترامب"

فورمولا 1
برياتوري يكشف مشروع الفورمولا 1 الذي لم يكتمل: "خططنا لإقامة جائزة نيوجيرسي الكبرى مع ترامب"

ليبرتي ميديا تدفع ثلاثة ملايين دولار تعويضًا لجمهور جائزة لاس فيغاس الكبرى 2023

فورمولا 1
ليبرتي ميديا تدفع ثلاثة ملايين دولار تعويضًا لجمهور جائزة لاس فيغاس الكبرى 2023
فورمولا 1 تجارب بيريللي في هنغارورينغ

عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا تتحول إلى منافسة: رواندا والمغرب والكونغو على القائمة

تواجه خطط عودة أفريقيا إلى استضافة سباقات الفورمولا 1 تعقيدات بسبب مشاريع الحلبات الطموحة، والخلافات الدبلوماسية، والأزمة الجيوسياسية المتصاعدة.

نيشه أكويون خلدون يونس
منشور:
المُشجعين

وفقًا لموقع جي بي بلوغ، أعلنت رواندا رسميًا عن خطط لبناء حلبة جديدة بالقرب من مطار بوغيريسيرا الدولي في العاصمة كيغالي، وقد صممها السائق السابق في الفورمولا 1 ألكسندر فورتز.

إلا أن خطوة رواندا لاستضافة سباق في الفورمولا 1 تسببت في مشاكل دبلوماسية مع جارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد علاقاتها معها توترًا بالفعل. 

وأرسلت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كايكوامبا فاغنر رسالة رسمية إلى الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، طالبت فيها بإيقاف جميع المفاوضات مع رواندا بشكل فوري.

وردًا على موقف الكونغو، أوضحت إدارة الفورمولا 1 أنها تتابع الوضع عن كثب، وأصدرت البيان التالي:

"سيتم تقييم السباقات المحتملة بشكل مفصل، وسيتم اتخاذ القرارات المستقبلية بما يتماشى مع أفضل مصالح وقيم رياضتنا". 

وفي الوقت الذي تكافح فيه رواندا والكونغو أزماتهما الدبلوماسية، أعلنت المغرب أنها تعمل على مشروع استثماري ضخم. 

ويقود المشروع إيريك بولييه، المدير السابق لفريقي مكلارين ولوتس، ويهدف إلى بناء مجمع ضخم لرياضة المحركات والسياحة بقيمة 1.2 مليار دولار بالقرب من مدينة طنجة.

ووصف إيريك بولييه المشروع، الذي سيضم حلبة قادرة على استضافة سباقات الفورمولا 1، وموتو جي بي، وبطولة العالم للتحمل، بالإضافة إلى فنادق، وحديقة ترفيهية، ومراكز تسوق، ومرسى، بأنه "أبوظبي مصغرة".

ويقدم المشروع، الذي حصل بالفعل بحسب التقارير على استثمارات خاصة بقيمة 800 مليون دولار، أيضًا ميزة لوجستية كبيرة لفرق الفورمولا 1 القادمة من أوروبا، بفضل قربه من ميناء طنجة.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله
المقال التالي توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

أبرز التعليقات
المزيد من
نيشه أكويون

المنافسة على اللقب في 2023: هذا هو هدف آودي

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
المنافسة على اللقب في 2023: هذا هو هدف آودي

أستون مارتن تبدأ تطوير سيارة 2027.. نيوي يكشف التفاصيل

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
أستون مارتن تبدأ تطوير سيارة 2027.. نيوي يكشف التفاصيل

اهتمام قياسي بجائزة بريطانيا الكبرى: ارتفاع مبيعات التذاكر بنسبة 14%

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
اهتمام قياسي بجائزة بريطانيا الكبرى: ارتفاع مبيعات التذاكر بنسبة 14%

أحدث الأخبار

حلبة الأمريكتين وسيلفرستون تطلقان إعلانًا غامضًا: "نتحد معًا!"

فورمولا 1
حلبة الأمريكتين وسيلفرستون تطلقان إعلانًا غامضًا: "نتحد معًا!"

توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا تتحول إلى منافسة: رواندا والمغرب والكونغو على القائمة

فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا تتحول إلى منافسة: رواندا والمغرب والكونغو على القائمة

رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

فورمولا 1
رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
شاهد المزيد