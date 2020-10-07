عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية

توقيت هذا الخبر يرجح احتمالية ضم البرازيل إلى روزنامة موسم 2021 المقبل الأولية.

وكان كاري يخوض محادثات في ريو منذ فترة من الزمن حيال اعتماد حلبة مختلفة في ديودورو، وهي قاعدة عسكرية تم استعمالها لبعض الفعاليات الثانوية خلال ألعاب 2016 الأولمبية، من بينها الهوكي وغيرها.

بينما تقع الحلبة المقررة في غابة كامبواتا، وسيتطلب تشييدها قطع آلاف الأشجار.

وضمن رسالة أرسلت إلى محافظ المدينة كلاوديو كاسترو، بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، أكد كاري أن الصفقة لإقامة السباق تم توقيها بالفعل مع المروج، وبانتظار الموافقة اللازمة لبدء أعمال البناء.

حيث كتب كاري: "أود إعلامكم بأننا أنهينا رسمياً اتفاقيات السباق مع ’ريو موتورسبورتس’ لاستضافة، إقامة وترويج فعاليات الفورمولا واحد في ريو دي جانيرو".

وتابع: "هذه الاتفاقيات جاهزة للتنفيذ والإعلان حالما يتم الحصول على جميع الرخص الضرورية من قبل السلطات المختصة".

وما زالت المسألة معلقة بانتظار رأي السلطات المختصة حيال تأثير بناء الحلبة على البيئة المحلية.

يشار إلى أنّ خسارة آخر مناطق الغابات في المدينة يواجه معارضة من قبل عدة أطراف، مع حملات إعلامية مع هاشتاغ #BrazilSaysNoToDeforestation، حيث ازداد زخمها منذ الكشف عن رسالة كاري السابقة.

ولم تذكر رسالة كاري ضرورة إقامة السباق في ديودورو، لذا يمكن نظرياً نقل الحدث إلى موقع آخر.

يشار إلى أن عقد جائزة البرازيل الكبرى في إنترلاغوس ينتهي هذا العام، وسط علاقة سيئة بين مروج حدث ساو باولو والإدارة الحالية للفورمولا واحد.

ملفات فيديو ذات صلة