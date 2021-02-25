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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عودة الجائزة الكبرى إلى أفريقيا "أولوية" بالنسبة إلى الفورمولا واحد

أكّدت بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ إضافة سباق في أفريقيا إلى روزنامتها المستقبلية يمثّل "أولوية" للرياضة.

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عودة الجائزة الكبرى إلى أفريقيا "أولوية" بالنسبة إلى الفورمولا واحد

صرّحت كلوي تارجيت-آدامز المدير العالمي لترويج السباقات لدى الفورمولا واحد - والتي تتعامل مع منظمي الأحداث - بأنّ القارة الأفريقية تعتلي قائمة الأماكن الجديدة التي تخطط الفورمولا واحد لزيارتها في المستقبل.

وقد سبق وشدّد حامل اللقب لويس هاميلتون على أنّ أفريقيا هي المكان الذي يودّ أن تذهب الرياضة إليه في مغامرتها التالية. كما حاول رئيس الفورمولا واحد السابق بيرني إكليستون للعديد من السنوات من أجل إيجاد طريقة للعودة إلى جنوب أفريقيا، والتي استضافت جائزة كبرى للمرة الأخيرة في 1993. وتستمر تلك الرغبة تحت الإدارة الحالية لليبرتي ميديا.

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وبينما ما تزال جنوب أفريقيا المكان المرجّح بالشكل الأكبر لاستضافة عودة البطولة إلى القارة السمراء، لكن ظهر كذلك اهتمام من بلدان أخرى، أبرزها المغرب، والتي استضافت سباق فورمولا واحد في 1958.

وتعقيبًا على ذلك قالت تارجيت-آدامز: "أتفق تمامًا مع لويس، إذ أن أفريقيا قارة لا تزورها البطولة، وذلك أمر خاطئ بالفعل".

وأضافت: "إنّها مكان نرغب جدًا بزيارته، وهو أولوية بالنسبة لنا، حيث خضنا محادثات لتقييم الخيارات المتاحة لسنوات".

وتابعت: "نأمُل أن نكون قادرين في النهاية على بلوغ إقامة سباق هناك في المستقبل القريب إلى متوسط المدى. كذلك إلى جانب أفريقيا، ما تزال الولايات المتّحدة أولوية استراتيجية واضحة أيضاً. لدينا سباق رائع في أوستن الآن، حيث نتطلّع للعمل مع مروّجنا لتمديد ذلك الأمر. لكننا ننظر كذلك في سباقٍ ثانٍ في الولايات المتّحدة، في أحد الأماكن المشهورة".

وأكملت: "وننظر في آسيا كذلك على نحوٍ مساوٍ، حيث لم نخفِ حقيقة أنّها أيضاً تمثّل أولوية أساسية بالنسبة لنا".

من جهة أخرى، أصرّت تارجيت-آدامز على أنّ الفورمولا واحد لم تتخلَ عن جائزة فيتنام الكبرى. حيث تمّ تأجيل أوّل سباق في هانوي العام الماضي جرّاء جائحة كورونا، كما لم يتواجد على روزنامة 2021 بعد فضيحة الشرطة المحلية.

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فقالت: "فيتنام تمثّل موقعًا مثيرًا للغاية لسباق فورمولا واحد. حيث أنّ هنالك قطاع ضخم من الشباب في الدولة، وقطاعات أعمال نابضة بالحياة كذلك. لذلك سنواصل العمل معهم، حيث ما نزال نقدّر فرصة إقامة سباق هناك على المدى الطويل، ونأمُل أن نبلغ ذلك في النهاية".

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