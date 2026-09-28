عودة أنتونيللي من المركز 16 إلى الخامس في باكو كانت "تعافيًا محسوبًا"

وصف سائق مرسيدس نفسه جائزة أذربيجان الكبرى بأنها "أسوأ عطلة نهاية أسبوع له هذا العام"، بعدما تركته مجموعة من مشكلات الموثوقية وحادثة مكلفة في التصفيات وقلة وقت القيادة في موقف صعب منذ يوم الجمعة.

وتسببت مشكلة هيدروليكية في سيارته "دبليو17" في حرمان أنتونيللي من ساعة كاملة من أصل ساعتين من التجارب المتاحة يوم الجمعة، إذ خسر 30 دقيقة في التجارب الحرة الأولى و30 دقيقة أخرى في الحصة التالية.

وأثبت ذلك النقص في وقت القيادة أنه مكلف يوم السبت.

ومع وجود عدد أقل من اللفات في رصيده، يمكن القول إن أنتونيللي أخطأ في تقدير مستوى التماسك المتاح عند المنعطف الأول في القسم الأول من التصفيات. ومع افتقاره إلى المراجع المعتادة، اصطدم بالجدار الداخلي وأنهى حصته التأهيلية تقريبًا على الفور.

وكانت نتيجة ذلك الانطلاق من المركز السادس عشر في عطلة نهاية أسبوع كان فيها زميله في الفريق جورج راسل يقدم أداءً مهيمنًا.

لكن أنتونيللي كان يدرك أن المخاطرة غير الضرورية لن تكون ذات قيمة كبيرة. ومع تحول بطولة العالم الآن إلى الأولوية، أصبحت الانتصارات الفردية أقل أهمية من حماية أفضلية النقاط التي بناها أمام منافسيه.

وكان فارق الـ81 نقطة مجرد هامش ثمين للغاية للمقامرة به.

ولذلك، وبدلًا من محاولة فرض عودة أخرى مذهلة، ركز أنتونيللي على الاستفادة القصوى من نقاط قوة "دبليو17"، وشق طريقه تدريجيًا عبر المجموعة والحد من الأضرار.

وأوضح نائب مدير فريق مرسيدس برادلي لورد، الذي تولى المهمة بدلًا من توتو وولف الغائب في باكو: "أعتقد أنه كان بإمكانكم رؤية أن كيمي كان أبطأ قليلًا من وتيرة راسل، حتى عندما كان قادرًا على القيادة في هواء نظيف، من دون وجود سيارات أمامه".

وأردف: "ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن جورج خاض عطلة نهاية أسبوع رائعة، ولكن أيضًا لأن كيمي لم يكن يشعر براحة كبيرة مع السيارة".

ثمّ تابع: "من الواضح أنه خسر الكثير من الوقت في التجارب الحرة الأولى، ثم تعرض لحادثة التصفيات. وفي التصفيات، تحتاج حقًا إلى جميع المراجع والشعور بالسيارة لاستخراج أقصى ما لديها، وأعتقد أن أندريا كان يفتقد ذلك تحديدًا بسبب قلة الوقت الذي أمضاه داخل السيارة".

وأكمل: "كان يفتقد نقاط المرجع تلك، لكنني أعتقد أنه كان من المهم ألّا يدخل السباق وهو يفكر في أن الأمر يمكن أن يكون 'مونزا 2.0' بالنسبة إليه".

ثمّ تابع: "باكو حلبة مختلفة جدًا، حيث يكون التجاوز أكثر صعوبة، كما أنها تطرح تحديات مختلفة، وأعتقد أنه تعامل مع السباق بشكل جيد جدًا."

قرار أنتونيللي المحسوب عند المنعطف الأول

ظهر ذلك النهج المحسوب بشكل واضح خصوصًا عند أول إعادة انطلاق خلف سيارة الأمان.

فبدلًا من المخاطرة مجددًا عند المنعطف الأول، اختار أنتونيللي الحذر، متقبلًا احتمال خسارة بعض المراكز من أجل المرور بأمان عبر المنعطف الافتتاحي الضيق.

وأثبت ذلك أنه القرار الصحيح.

وقبل سيارته "دبليو17" ببضعة سنتيمترات فقط، وصل فرانكو كولابينتو إلى المنعطف الأول بسرعة كبيرة بعدما أخطأ في نقطة الكبح، واصطدم بسيارة ألبين "آي526" الشقيقة التي يقودها بيير غاسلي. ثم اصطدمت سيارة غاسلي بمكلارين "ام.سي.ال40" بقيادة لاندو نوريس، ما أخرج السائقين من السباق.

وكان توقيت الحادثة مهمًا بشكل خاص بالنسبة إلى أنتونيللي.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وكارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

فقد كان نوريس قد أتم للتو مناورة رائعة من الجهة الخارجية لسيارة سائق مرسيدس. ولو حاول أنتونيللي الكبح متأخرًا والدفاع عن مركزه أمام بطل العالم، لكان من السهل جدًا أن يجد نفسه ضمن الحادث الذي تسبب فيه سائق ألبين.

وقال لورد: "أنهى اللفة الأولى في المركز 17 وأنهى السباق في المركز الخامس. لكن كانت لديه أيضًا غريزة تجنب الحادث عند المنعطف الأول في إعادة الانطلاق. لقد خاطر عدد من السيارات بشكل أكبر وخرجت من السباق. أما هو فتمكن من العبور، رغم تعرضه لبعض الأضرار من سيارة هاس".

وأضاف: "وهذا يعطي صورة دقيقة جدًا لما رأيناه في السباق. وبأخذ كل ذلك في الاعتبار، أعتقد أن المركز الخامس نتيجة رائعة، أيضًا بسبب الطريقة التي قاد بها. إنها إشارة جيدة جدًا للسباقات المقبلة".

خسارة عشر نقاط من الارتكازيّة

لم يخرج أنتونيللي من المنعطف الأول دون أضرار بالكامل.

فعلى الرغم من تجنبه الحادث الأكبر الذي وقع أمامه، تعرضت سيارة مرسيدس رقم 12 لاحتكاك في جانبها الأيسر من العجلة الأمامية اليمنى لسيارة هاس التي يقودها أولي بيرمان.

وتسبب الاصطدام في إلحاق أضرار بمنطقة الحواجز الجانبية في سيارة "دبليو17"

وبحسب المعلومات التي جمعها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قدرت مرسيدس أن الأضرار كلفت نحو 10 نقاط من الارتكازيّة الهوائية في سيارة أنتونيللي، ما تركه على الأرجح بسيارة غير متوازنة وكلفه نحو عُشرين من الثانية في اللفة.

وكان ذلك يعني أنه اضطر للتعامل مع سيارة غير متوازنة بطبيعتها طوال ما تبقى من السباق، ما يجعل عودته إلى المركز الخامس أكثر أهمية.

ومع ذلك، واصل أنتونيللي شق طريقه عبر المجموعة، وأنهى السباق في النهاية متأخرًا بفارق 0.376 ثانية فقط عن شارل لوكلير.

لذلك كان المركز الرابع قريبًا بشكل مغرٍ، لكن الصورة الأكبر كانت أكثر أهمية.

ولا تزال أفضليته في البطولة أمام راسل تبلغ 66 نقطة.

والآن يتحول التركيز إلى ماليزيا، حيث ستعود الفورمولا 1 إلى سيبانغ بعد غياب استمر تسعة أعوام.

وسيكون ذلك بالنسبة إلى أنتونيللي اختبارًا جديدًا للقدرة على التكيف. فحلبة سيبانغ هي حلبة لم يسبق له خوض سباق فورمولا 1 عليها، ما يعني أنه سيتعين عليه مرة أخرى بناء مراجعه وفهمه للحلبة بسرعة.

لكنها تمنحه أيضًا الفرصة المثالية لوضع ما حدث في باكو خلفه.

فهذا، في نهاية المطاف، هو بالضبط ما قال أنتونيللي إنه يريد القيام به. ويستمر الصراع على اللقب.