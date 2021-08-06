عوائد الفورمولا واحد تواصل التعافي مع بدء عودة الجماهير إلى السباقات

مع ذلك، كانت العوائد منخفضة أكثر بكثير من عوائد ذات الفترة من آخر موسم "طبيعي" في البطولة في 2019، حيث أُقيمت معظم السباقات من دون جماهير في القسم الأول من هذا العام.

هذا ولم تُقَم أيّة سباقات في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران في العام 2020، حيث حصدت الفورمولا واحد عوائد بلغت 24 مليون دولار فقط.

بينما خلال الأشهر الثلاثة ذاتها من هذا العام، والتي شهدت إقامة سبع جوائز كبرى، فقد سمح ذلك للعوائد بالتعافي لتصل إلى 501 مليون دولار.

لكنّ ذلك الرقم أقل بكثير من الـ 620 مليون دولار التي حصدتها البطولة في ذات الفترة في 2019، حيث أُقيمت كذلك سبعة سباقات.

وقد أوردت الفورمولا واحد في 2020 خسائر بلغت 122 مليون دولار لذات الفترة، حيث انخفضت تلك الخسائر إلى 36 مليون دولار هذا العام.

فيما لم تتلقّ فرق الفورمولا واحد أيّة مداخيل من البطولة في الربع الثاني من العام الماضي، كما كانت مصانعها مغلقة لمعظم تلك الفترة.

مع ذلك، تشاركت الفرق هذا العام أرباحًا بلغت 308 مليون دولار فيما بينها، بالرُغم من أنّ ذلك الرقم ما يزال أقل من الـ 335 مليون دولار التي حصلت عليها في 2019.

هذا ومن المتوقّع أن تتعزز تلك الأرقام في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مع زيادة الحضور الجماهيري وضيافة الشركات.

وتعقيبًا على ذلك صرّحت ليبرتي ميديا المالكة للرياضة: "تمّت إقامة 7 سباقات في الربع الثاني من العام 2021، بالمقارنة مع صفر سباقات في ذات الفترة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا".

وأضافت: "السلطات المعنية تواصل جهودها سباقًا تلو الآخر لتعزيز الحضور الجماهيري، حيث كانت هنالك أعداد محدودة من الجماهير من دون ضيافة في السباقات خلال الربع الثاني من العام الجاري".

وتابعت: "كما أنّ العوائد الأساسية للفورمولا واحد زادت في الربع الثاني مع النموّ في جانب ترويج السباقات، حقوق البث ورسوم الرعاية".