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عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"

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عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"

قال دايف روبسون  رئيس قسم الأداء لدى ويليامز أن مدراء الفورمولا واحد والمهندسين سيجدون "صعوبة هائلة" في إكمال أعمالهم عن بُعد مستقبلاً.

التوسع السريع في روزنامة الفورمول الواحد - التي ستضمّ 23 سباقاً العام المقبل مع خطط برفع العدد إلى 24 مستقبلاً - أثار الكثير من علامات الاستفهام حيال الصعوبات التي سيواجهها العاملون على جميع المستويات.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس وماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد أعربا بوضوح عن رغبتهما بمحاولة التغيب عن بعض السباقات الموسم المقبل، وكذلك الحال مع كبار مهندسي الفرق.

لكن روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز يرى أن التقنيات الحالية تسمح بالعمل عن بعد لكن تلك مهمة هائلة الصعوبة.

فقال: "يمكنني القيام بجميع الأعمال عن بعد، لدي كامل المعدات اللازمة في المصنع، لكنها مهمة هائلة الصعوبة".

وتابع: "تدرك مباشرة حجم التفاعل والمحادثات التي تفوّتها، ومدى صعوبة ربط ما يجري سويةً. تلك ليست بالمهة السهلة".

وأردف: "إن كانت مجريات الجولة اعتيادية من دون كثيرٍ من المشاكل، أعتقد أن المهمة ستكون أسهل بكثير".

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بالمقابل، يرى وولف أن ارتفاع عدد السباقات سيدفع بالفرق إلى مبادلة طواقم العمل وسط مخاوف من تعرضهم للإرهاق جراء العمل فترات طويلة دون انقطاع.

فقال: "علينا ألا ننسى أن أكثر الأعمال صعوبة يقوم بها أولئك الذين يعملون في المرآب والميكانيكيون الذين يسهرون كل الليل في حل حصلت أية مشكلة مع السيارة".

وتابع: "لا بد من الانتباه لمدى قدرتهم على التحمل وكذلك العمل على تجهيز طاقم بديل ثانٍ للاستلام عنهم. ذلك أمر ننظر فيه حالياً".

ومع التوسع المستمر للروزنامة بات العديد من طواقم العمل يفضلون البقاء في المصنع على السفر بشكل مستمر، لكن الفورمولا واحد تنظر في إمكانية "منع عمل المرائب عن بُعد".

وبينما احتلت أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية لناحية الخيارات الاستراتيجية والهندسية، لكن روبسون يعتقد أنه من الممكن العمل بشكل كامل من دونها إن دعت الضرورة.

فقال: "من الممكن العمل بدونها. لو نظرنا إلى الماضي لوجدنا أنّ الفرق كانت تعمل فقط على الأرض وكل شيء كان يسير على ما يرام".

واختتم: "لذا يمكننا العمل من دونها. لكن بشكل عام هل ستكون خطوة جيدة؟ لا أدري ليس لدي رأي واضح حيال ذلك".

مهندس خلال عمله في المرآب

مهندس خلال عمله في المرآب

تصوير: صور موتورسبورت

وولف كان يشعر على الدوام "بارتياح كبير" حيال مستقبل راسل مع ويليامز

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