عمليّة إنقاذ تجنّب الفورمولا واحد تأخّر وصول المعدّات لجائزة أستراليا الكبرى

في ظلّ أزمة الشحن العالميّة وتأخّر وصول الشحنات نتيجة ارتفاع تكاليف النقل حول العالم وتأثير الحرب في أوكرانيا، كان هناك خطر عدم وصول معدّات الفرق التي أُرسلت قبل بضعة أسابيع في الوقت المحدّد.

إذ أنّ سفينة تحمل معدّات ثلاثة فرق، كانت من المنتظر أن تصل في غضون 42 يومًا، تأخّرت بأكثر من أسبوع وهوا ما تركها في حيّزٍ زمني ضيّقٍ للوصول إلى أستراليا.

لكن في ظلّ وجود خطر المزيد من التأخير، تدخّلت "دي.اتش.ال" شريكة النقل الرسميّة للفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي واتّخذت قرار سحب الشحنات من السفينة في سنغافورة ونقلها جوًا إلى ملبورن عوضًا عن ذلك.

ومع توجيه طائرات من لوس أنجلوس إلى فيتنام، تمّ سحب الشحنات من السفينة ووضعها على طائرتين بوينغ 777 وطائرة بوينغ 767-300 قبل طيرانهما مباشرة إلى ملبورن لتصلا صباح الإثنين، وهو ما ضمن وصول كلّ معدّات الفرق في الوقت المناسب للجولة الثالثة من موسم الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد أسبوعٍ من اضطرار الموتو جي بي لإلغاء مجريات الجمعة ضمن جائزة الأرجنتين الكبرى بسبب تأخّر نقل المعدّات إلى البلاد.

كما تعيّن على فريق هاس التغيّب عن بداية التجارب التحضيريّة في البحرين الشهر الماضي بسبب تأخّر وصول معدّاته نتيجة مشكلة في طائرة.

وقال بول فاولر نائب رئيس قسم اللوجيستي لرياضة السيارات: "هناك حرب مزايدات تقريبًا الآن. ارتفعت أسعار الشحن من أوروبا إلى آسيا ومن ثمّ إلى أوروبا من 900 دولار للحاوية الواحدة إلى 20000 تقريبًا الآن".

وصول شحن الفرق تصوير: صور موتورسبورت