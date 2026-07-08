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"علينا منح الأولوية للترفيه": كولتارد يطالب "فيا" بعد انتهاء سباق سيلفرستون خلف سيارة الأمان

قال دايفيد كولتارد سائق الفورمولا 1 السابق إن على الاتحاد الدولي للسيارات أن يضع في اعتباره أيضًا الجانب الاستعراضي للرياضة عند تطبيق اللوائح، وذلك بعد انتهاء جائزة بريطانيا الكبرى خلف سيارة الأمان.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
بيرند مايلاندر، سائق سيارة الأمان وديفيد كولتارد

بيرند مايلاندر، سائق سيارة الأمان وديفيد كولتارد

الصورة من قبل: سام باجنال

في سيلفرستون، حقق شارل لوكلير أول انتصار له على هذه الحلبة، كما منح فيراري فوزها رقم 250 في تاريخها بسباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

لكن في الجزء الأخير من السباق، تسبب حادث ماكس فيرستابن عند منعطف ستو في خروج سيارة الأمان، ولم يكن من الممكن استئناف السباق حتى ظهور العلم المرقط.

وخلال ظهوره في بودكاست Up To Speed، رأى دايفيد كولتارد أن متعة الجماهير يجب أن تؤخذ أيضًا في الاعتبار عند تطبيق اللوائح.

وعندما سُئل عما إذا كان من الصحيح أن ينتهي السباق خلف سيارة الأمان، أجاب: "لا أفضل أن يحدث ذلك".

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وأضاف: "نعم، هناك قواعد ولوائح. لكننا أيضًا نقدم حدثًا ترفيهيًا، ويجب أن يبقى ذلك دائمًا أحد أولوياتنا الرئيسية".

وتابع: "بالطبع، تنص اللوائح على أنه إذا اكتملت إجراءات السماح للسيارات المتأخرة باستعادة لفاتها قبل لفة واحدة من النهاية، فلا يمكن استئناف السباق. لكنني أعتقد أنه يمكن تسريع هذه الإجراءات. أنا أؤمن بذلك حقًا".

واختتم: "عندما تخرج سيارة الأمان، تكون السيارات قد أصبحت بالفعل في وضع محايد. نعم، يجب عليها أولًا أن تلحق بالمتصدر، لكن بمجرد حدوث ذلك، لا يستطيع أي سائق تجاوز الآخر. لذلك يمكن تنفيذ هذه الإجراءات بسرعة أكبر".

تشارلز لوكلير، فيراري

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تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

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تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

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تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

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جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
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تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري