في سيلفرستون، حقق شارل لوكلير أول انتصار له على هذه الحلبة، كما منح فيراري فوزها رقم 250 في تاريخها بسباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

لكن في الجزء الأخير من السباق، تسبب حادث ماكس فيرستابن عند منعطف ستو في خروج سيارة الأمان، ولم يكن من الممكن استئناف السباق حتى ظهور العلم المرقط.

وخلال ظهوره في بودكاست Up To Speed، رأى دايفيد كولتارد أن متعة الجماهير يجب أن تؤخذ أيضًا في الاعتبار عند تطبيق اللوائح.

وعندما سُئل عما إذا كان من الصحيح أن ينتهي السباق خلف سيارة الأمان، أجاب: "لا أفضل أن يحدث ذلك".

وأضاف: "نعم، هناك قواعد ولوائح. لكننا أيضًا نقدم حدثًا ترفيهيًا، ويجب أن يبقى ذلك دائمًا أحد أولوياتنا الرئيسية".

وتابع: "بالطبع، تنص اللوائح على أنه إذا اكتملت إجراءات السماح للسيارات المتأخرة باستعادة لفاتها قبل لفة واحدة من النهاية، فلا يمكن استئناف السباق. لكنني أعتقد أنه يمكن تسريع هذه الإجراءات. أنا أؤمن بذلك حقًا".

واختتم: "عندما تخرج سيارة الأمان، تكون السيارات قد أصبحت بالفعل في وضع محايد. نعم، يجب عليها أولًا أن تلحق بالمتصدر، لكن بمجرد حدوث ذلك، لا يستطيع أي سائق تجاوز الآخر. لذلك يمكن تنفيذ هذه الإجراءات بسرعة أكبر".