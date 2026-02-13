تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل السابق لرياضة المحركات، أنه على فريق ريد بُل أن يحافظ على تنافسيته مع وحدة الطاقة الجديدة المدعومة من فورد في موسم 2026، إذا كان يريد الإبقاء على ماكس فيرستابن ضمن صفوفه.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

انفصل فريق ريد بُل عن مزود المحركات هوندا في نهاية موسم 2025، ودخل حقبة القوانين الجديدة التي يتم فيها تقاسم طاقة محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية بنسبة تقارب 50:50، مع إطلاق مشروع وحدات طاقة ريد بُل بالتعاون مع شركة فورد.

وبعد الاختبارات الخاصة في برشلونة والأيام الأولى من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، يبدو أن وحدة طاقة ريد بُل تؤدي عملًا جيدًا، وقد شدد ماركو في مقابلة مع صحيفة "بليك" على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى.

حيث قال ماركو: "يبدو أن مرسيدس تمتلك أفضلية بسيطة، لكن هل يمكنهم تحويل ذلك إلى نجاح؟".

وأكمل: "يلعب الوقود هذه المرة دورًا أساسيًا أيضًا. قدمت ريد بُل أداءً جيدًا حتى الآن بمحركها، ويجب أن تستمر على هذا النهج إذا أرادت إبقاء فيرستابن سعيدًا".

وكان فيرستابن قد صرّح سابقًا بشكل علني بأنه قد يفكر في الاعتزال إذا لم يكن راضيًا عن قوانين 2026.

حيث قال النجم الهولندي: "يمتد عقدي حتى عام 2028، لكن الأمر يعتمد على القوانين الجديدة في 2026، وما إذا كانت جيدة وممتعة".

وأضاف: "إذا لم تكن ممتعة، فلا أعتقد أنني سأبقى لفترة طويلة. سبعة ألقاب عالمية ليست في ذهني. يمكنني مغادرة هذه الرياضة غدًا بكل بساطة".

وخلال حديثه عن انطباعاته الأولى حول سيارات الجيل الجديد في اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، قال فيرستابن أن تجربة القيادة كانت "غير ممتعة كثيرًا".

