علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف
يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل السابق لرياضة المحركات، أنه على فريق ريد بُل أن يحافظ على تنافسيته مع وحدة الطاقة الجديدة المدعومة من فورد في موسم 2026، إذا كان يريد الإبقاء على ماكس فيرستابن ضمن صفوفه.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
انفصل فريق ريد بُل عن مزود المحركات هوندا في نهاية موسم 2025، ودخل حقبة القوانين الجديدة التي يتم فيها تقاسم طاقة محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية بنسبة تقارب 50:50، مع إطلاق مشروع وحدات طاقة ريد بُل بالتعاون مع شركة فورد.
وبعد الاختبارات الخاصة في برشلونة والأيام الأولى من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، يبدو أن وحدة طاقة ريد بُل تؤدي عملًا جيدًا، وقد شدد ماركو في مقابلة مع صحيفة "بليك" على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى.
حيث قال ماركو: "يبدو أن مرسيدس تمتلك أفضلية بسيطة، لكن هل يمكنهم تحويل ذلك إلى نجاح؟".
وأكمل: "يلعب الوقود هذه المرة دورًا أساسيًا أيضًا. قدمت ريد بُل أداءً جيدًا حتى الآن بمحركها، ويجب أن تستمر على هذا النهج إذا أرادت إبقاء فيرستابن سعيدًا".
وكان فيرستابن قد صرّح سابقًا بشكل علني بأنه قد يفكر في الاعتزال إذا لم يكن راضيًا عن قوانين 2026.
حيث قال النجم الهولندي: "يمتد عقدي حتى عام 2028، لكن الأمر يعتمد على القوانين الجديدة في 2026، وما إذا كانت جيدة وممتعة".
وأضاف: "إذا لم تكن ممتعة، فلا أعتقد أنني سأبقى لفترة طويلة. سبعة ألقاب عالمية ليست في ذهني. يمكنني مغادرة هذه الرياضة غدًا بكل بساطة".
وخلال حديثه عن انطباعاته الأولى حول سيارات الجيل الجديد في اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، قال فيرستابن أن تجربة القيادة كانت "غير ممتعة كثيرًا".
شارك أو احفظ هذه القصّة
وولف يكشف تدخل "مرسيدس-إيه إم جي" لتغيير موعد سباق تمهيدي في نوربورغرينغ كي يشارك فيرستابن
"قد تخسر فيرستابن": هيربرت يحذّر ريد بُل
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
المشاكل تضرب مرسيدس وريد بُل في اليوم الثاني من تجارب البحرين
توتو وولف: محرك ريد بُل–فورد هو "المعيار" في تجارب البحرين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية
مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا
علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف
مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات