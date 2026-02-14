تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

علينا أن نكبح في منتصف المقطع المستقيم.. هذا سخيف: فيرستابن يهاجم قوانين 2026

علّق ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بسخرية على القوانين الجديدة لوحدات الطاقة في موسم 2026 مشيرًا أنها قد تجبر السائقين على الكبح في منتصف المقطع المستقيم.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

مع القوانين الجديدة، ارتفعت نسبة الاعتماد على المكوّن الكهربائي بشكل كبير، وأصبحت إدارة الطاقة عاملًا حاسمًا في أداء اللفة.

وعندما تستنزف السيارات طاقتها، يمكن أن تنخفض السرعة القصوى حتى عند الضغط الكامل على دواسة الوقود. 

لذلك، غالبًا ما يضطر السائقون إلى رفع القدم عن دواسة الوقود ضمن عملية تسمى (Lift and Coast)، خصوصًا قبل مناطق الكبح، لاستعادة الطاقة وإعادة استخدامها عند بداية المقاطع المستقيمة. 

وفي بعض الحالات، يصبح تخفيض نسب السرعة على المقطع المستقيم أمرًا ضروريًا أيضًا من أجل استرجاع الطاقة.

وكان لويس هاميلتون قد صرّح بأنهم اضطروا إلى القيام بعملية رفع القدم عن دواسة التسارع لمسافة تقارب 600 متر على حلبة برشلونة البالغ طولها 4.657 كيلومتر. 

وأكد فيرستابن هذا الأمر أيضًا في تصريح أدلى به في البحرين يوم الخميس.

حيث قال فيرستابن: "السيارة غير فعالة من حيث استهلاك الطاقة على المقاطع المستقيمة". 

وأضاف: "لا يزال الأمر مقبولًا على هذه الحلبة. لكن عندما نذهب إلى بعض الحلبات الأخرى، فسيكون الأمر كارثيًا تمامًا".

وضرب السائق الهولندي مثالًا بحلبتي ملبورن ومونزا، قائلًا: "ليس المكسيك، لأن الهواء هناك خفيف والكبح قوي. لكن المقطع المستقيم الطويل هناك أيضًا صعب. ستكون سبا سيئة. هناك بعض الحلبات مثل هذه".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولورون ميكيز، مدير فريق ريد بثل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولورون ميكيز، مدير فريق ريد بثل ريسينغ

الصورة من قبل: ريد بُل

وأشار فيرستابن بسخرية إلى المقطع المستقيم الذي يبلغ طوله قرابة كيلومترين في لاس فيغاس.

حيث قال: "ربما في لاس فيغاس أيضًا، على ذلك المقطع المستقيم الطويل، سنضطر إلى الكبح في منتصف المقطع المستقيم لأننا سننفد من الطاقة". 

وأردف: "أنا أضحك على الأمر الآن، لكنه في الحقيقة لا يبدو منطقيًا على الإطلاق".

وعندما سئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كان قد ناقش هذا الموضوع مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وإدارة الفورمولا 1، أجاب فيرستابن: "ربما لم يدركوا تمامًا مدى سوء هذا الأمر. لكننا سنرى".

وأضاف محذرًا مرة أخرى: "كما قلت، هذه الحلبة لا تزال مقبولة. عندما نصل إلى ملبورن، سترون فعلاً مقدار ما يجب أن ترفع فيه قدمك عن الوقود على المقاطع المستقيمة".

ورغم أن العديد من السائقين عبّروا عن مخاوفهم بشأن حجم إدارة الطاقة في السيارات الجديدة، فإن قلة فقط تحدثوا بحدة مثل فيرستابن.

حيث وصف سيرجيو بيريز الوضع بأنه "غير مثالي"، بينما عانى ليام لاوسون في الإجابة عن سؤال حول مدى متعة قيادة السيارة الجديدة. 

أما لاندو نوريس فوصفه بأنه "تحدٍ جيد وممتع"، لكنه نفى قيامه بعملية رفع قدمه عن دواسة التسارع.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

شاهد المزيد