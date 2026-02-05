تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1

"عليك دفع الحدود القصوى" هورنر يردّ على استفادة مرسيدس وريد بُل من ثغرات القوانين

تحدث كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل السابق، عن المزاعم التي تشير أن ريد بُل ومرسيدس قد عثرتا على ثغرة في وحدات الطاقة الخاصة بهما قبل انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2026.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
إضافة كمصدر مفضل
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: غيتي للتصوير

ترك كريستيان هورنر منصبه كرئيس تنفيذي ومدير لبفريق ريد بُل ريسينغ في يوليو 2025، ورغم خروجه "نظرياً" من عالم الفورمولا 1 لكنه أجاب على أسئلة حول تلك المواضيع، خلال مقابلة مع TODAY.

وقبل دخول القوانين التقنية الجديدة حيّز التنفيذ، أشارت تقارير صحفية إلى أن ريد بُل، التي تتخذ من ميلتون كينز مقراً لها، ومرسيدس، قد استغلتا ثغرة في القوانين لزيادة نسبة الانضغاط في المحرك.

وبحسب قوانين 2026، لا يمكن تجاوز نسبة الانضغاط في المحرك لأكثر من نسبة 16:1. وكلما زادت نسبة الضغط، زادت الكفاءة. 

ويُزعم أن مرسيدس وريد بُل قادرتان على رفع نسبة الضغط إلى 18:1 أثناء حركة السيارة، مستفيدتين من حقيقة أن القياس يتم فقط عندما تكون السيارة متوقفة وفي درجة حرارة محيطة. 

ومع ذلك، تجب الإشارة إلى أن هذا الأمر لم يتم تأكيده رسمياً.

وضمن حديثه عن الموضوع، اتخذ هورنر نهجاً حذراً قائلاً: "تقوم الفورمولا 1 على دفع الحدود وكيفية تفسير القوانين. كان هذا هو الحال دائماً، وسيظل كذلك دائماًلورون

وأكمل: "أكثر الفرق تحفظاً لا تكون أبداً في مقدمة شبكة الانطلاق. عليك أن تدفع الحدود القصوى". 

وأضاف: "بالطبع، الأمر كله يعتمد على كيفية تفسير القوانين. بعض ألمع المهندسين في العالم سينظرون إلى هذه القوانين ويفكرون: 'كيف يمكننا تعظيم الأداء؟'".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Formula 1

من جانبه، ردّ مدير فريق مرسيدس، توتو وولف، بحدة على شكاوى مصنّعي المحركات الآخرين خلال الإطلاق الرسمي لسيارة W17 قائلاً:

"لا أفهم لماذا تركز بعض الفرق كثيراً على الآخرين وتستمر في إثارة الجدل حول أمر واضح وشفاف إلى هذا الحد!".

وأكمل: "كان تواصلنا مع ’فيا’ إيجابياً جداً منذ البداية. وهذا لا ينطبق فقط على نسبة الانضغاط، بل على أمور أخرى أيضاً". 

وتابع: "خاصة في هذا الجانب، القوانين واضحة جداً. كما أن إجراءات القياس القياسية واضحة للغاية، حتى بالنسبة لمحركات خارج فورمولا 1". 

واختتم: "لذلك على الجميع أن يهتم بشؤونه الخاصة!".

