على هاس إصلاح مشاكل ارتفاع حرارة الإطارات قبل الانتقال لسيارة 2024

أظهرت سيارة هاس بعضاً من لمحات الأداء القوي خلال التصفيات، بشكل خاص على يد نيكو هلكنبرغ.

لكن مشاكل ارتفاع حرارة الإطارات ومعدلات تآكلها قضت تقريباً على جميع آمال الفريق بتحقيق نتائج قوية في السباقات.

ولم ينجح هلكنبرغ وزميله كيفن ماغنوسن بتسجيل النقاط إلا في مناسبتين، ما يعني بأن فريق هاس يحتل المركز السابع ضمن ترتيب المصنعين مع نهاية القسم الأول للموسم.

وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" اعترف غونتر شتاينر مدير الفريق بأن الموسم "كان صعب الفهم حتى الآن".

فقال: "بدأنا الموسم بشكل جيد جداً لكننا لم نتمكن من حل المشاكل مباشرة، وهي تتمثل بارتفاع حرارة الإطارات".

وأكمل: "الآن، أصبحنا متأخرين بعض الشيء. يمكننا تقديم تصفيات جيدة جداً لكن السباقات سيئة جداً. وتلك تقلبات كبيرة يتحملها الفريق ما بين يومي السبت والأحد. من الصعب فهمها وتقبّلها".

وأردف: "نحن نعمل بشكل كبير على ذلك. لكن ليس من السهل تجربة الحلول على السيارة".

وأضاف: "يمكننا التحقق من ذلك على جهاز المحاكاة، عبر الحسابات وغير ذلك. لكن يجب علينا تجربتها على السيارة لأننا في موقع غريب بعض الشيء مقارنة بالجميع. لكن لا يمكننا الاستسلام".

ورغم أن أغلب الفرق نقلت تركيزها للعمل على سيارات 2024، لكن شتاينر أكد ضرورة حل مشكلة الإطارات قبل بدء تطوير سيارة العام المقبل.

فقال: "أعتقد أنه علينا حل هذه المشكلة بالذات. يمكننا حلها بالتوازي مع تطوير سيارة 2024، لكن لا يمكننا تجاهلها الآن والانتقال للعمل على السيارة المقبلة".

واختتم: "إن لم نفهم هذه المشكلة فقد تحصل مع سيارة العام المقبل، حينها سيكون تكرار ذلك أمراً غبياً حقاً".