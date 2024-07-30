على مكلارين المواصلة مع ثقافتها المساوية بين سائقيها

كانت النتيجة الأولى هي ما حدث حينها، بالرغم من أنّ تأخير نوريس لمبادلة المركزين جذب كلّ الأنظار ضمن ما كانت لتكون ثنائيّة سهلة وواضحة، وحرم نفسه من فرصة إعادة مهاجمة بياستري.

أمّا السيناريو الثاني فقد كان ليتمثّل في فوز نوريس بسباقه الثاني وحرمان زميله اليافع من انتصاره الأوّل. كان ليُقلّص الفارق مع ماكس فيرستابن بسبع نقاطٍ إضافيّة، ليدخل العطلة الصيفيّة متأخّرًا عنه بـ 71 نقطة عوضًا عن 78.

لكن بأيّ ثمن؟ كان ذلك ليُدمّر الثقة التي بناها نوريس في الفريق على مدار المواسم الخمسة الماضية، ويُضرّ بعلاقته ببياستري وهما عاملان قد يُكلّفانه أكثر من مجرّد تلك النقاط السبع على المدى الطويل.

نطرح هذه المسألة لأنّنا خضنا سباقًا واحدًا بعد المجر ولم يتغيّر الكثير في الحقيقة.

لا يزال فيرستابن يتمتّع بأفضليّة واسعة، بل وسّعها قليلًا في سبا-فرانكورشان، ويبدو من شبه الخيال الإشارة إلى أنّ نوريس سيتمتّع بذات مستوى سيطرة فيرستابن في بداية الموسم ليقلب الطاولة في بطولة السائقين، وذلك بالنظر إلى أنّ الفرق المنافسة تُواصل انتزاع النقاط من بعضها البعض.

لا يزال فريق مكلارين في وضع البناء ليُصبح فريقًا منافسًا على البطولات، مثلما شاهدنا عبر العديد من الأخطاء على مدار الشهرين الماضيين. ويشمل ذلك سائقَيه أيضًا.

ارتكب نوريس نصيبه من الأخطاء مؤخّرًا، حيث لام نفسه بشكلٍ طبيعي على ذلك، لكنّه أظهر معياره مرارًا، بالرغم من أنّ كلّ جوهرة تحتاج لبعض الصقل هنا وهناك.

برز بياستري على أنّه أكثر برودًا من نوريس بالرغم من قلّة خبرته النسبيّة، لكنّه هو الآخر ليس بالسائق المكتمل بعد، بالرغم من أنّ مستوى أدائه المثير ضمن موسمه الثاني في البطولة يدفع للتساؤل عن مدى علوّ سقف مستواه.

يجب أن ينصبّ تركيز مكلارين حاليًا على القضاء على تلك الأخطاء، وتحسين السيارة، ومساعدة نوريس وبياستري على أن يُصبحا أفضل نسخة من نفسيهما. لا تفعل ذلك عبر تفضيل أحدهما على الآخر قبل أن يُصبح ذلك حتميًا.

سيكون الوقت كفيلًا بإخبارنا إن كانت ثقافة مكلارين قادرة على ضمان نجاة سائقَين متساويين بالكامل في الوقت الذي فشلت فيه الفرق الأخرى في فعل ذلك، لكنّ الآن ليس الوقت المناسب للاستسلام بعد. دعم سائقٍ واحدٍ في مرحلة مبكّرة جدًا قد يؤدي إلى انهيارٍ لا يُمكن تصليحه.