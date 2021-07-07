على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا

تأهل نوريس على صف الانطلاق الأول خلف ماكس فيرشتابن، وكان أمام لويس هاميلتون خلال المراحل الأولى للسباق، قبل أن ينهيه بالمركز الثالث.

لكن وبالرغم من الوتيرة القوية طوال الجولة، أبدى أندرياس سيدل مدير الفريق حذره من التفاؤل الزائد بإمكانية تكرار نفس الوتيرة على جميع الحلبات.

حيث يعتقد أنه وبينما حسّنت التحديثات من الوتيرة، لكن خصائص حلبة ريد بُل رينغ مع مقاطعها المستقيمة الطويلة ومنعطفاتها عالية السرعة تبدو مناسبة للسيارة كذلك.

فقال: "أعتقد أنه علينا أن نكون واقعيين. لقد ناسبت خصائص الحلبة سيارتنا. وهذا أمر جيد، خاصة مع التحديثات والإعدادات الدقيقة. لقد حققنا بالتأكيد خطوة إلى الأمام لناحية الأداء، سواء في التصفيات أو السباق".

وأكمل: "ذلك ما سمح لنا بتحقيق هذا المركز ومنافسة سيارات الصدارة".

وتابع: "لكنني لا أعلم سبب مشاكل مرسيدس أو لويس (هاميلتون)، هذا ما منحنا فرصة تحقيق منصة التتويج بناءً على وتيرتنا. وذلك أمر رائع".

بالمقابل، أوضح سيدل أنّ أفضل نتيجة منطقية لمكلارين في السباق كانت المركز الخامس، إذ لم يكن الفريق يتوقع التفوق على مرسيدس وريد بُل لناحية الأداء الصافي.

لكنه شدد على أن خصائص الحلبة ساعدت السيارة وذلك أمر لن يتكرر مجدداً.

فقال: "لا معنى من التكهن بأمور غير موجودة. لا بد أن نكون واقعيين، لو قارنا أداءنا الأسبوع الماضي ومن ثم خلال السباق هذا، لوجدنا أنه لا فرصة أمامنا لمنافسة السيارات الأربع الأولى، لقد كان الفارق كبيراً".

وتابع: "كنا نعلم أننا نمتلك سيارة أفضل مقارنة بالسباق الماضي، لكننا لم نتوقع قدرتنا على هذا المستوى من المنافسة. في الوقت نفسه، نحن لا نعلم المشاكل التي واجهتها الفرق الأخرى بالأخص مرسيدس".

وأردف: "لدينا خطة واضحة لما نريد تحقيقه ولنقاط الضعف، ونعلم أن الوصول إلى السيارة التي نريدها عبارة عن رحلة قد تستغرق سنوات. لكننا حققنا خطوات على طريق ذلك".

واستكمل: "نحن طموحون. أعتقد أنه من الجيد أن تحظى بإحساس واقعي وألا تنساق وراء نتائج قوية مثل النمسا".

واختتم: "لكن هذا لا يغير من الصورة العامة، الصورة الواقعية لقدراتنا".