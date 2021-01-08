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على مرسيدس تفادي "الإحباط" الناتج عن التغيرات في أداء سائقيها

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على مرسيدس تفادي "الإحباط" الناتج عن التغيرات في أداء سائقيها

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه يتوجب على العلامة الألمانية العمل بشكل أكبر على المساعدة في الحفاظ على مستويات الثقة مرتفعة لدى سائقيها، بدلاً من التسرّع والإحباط بسبب تغييرات بسيطة في أدائهما.

يرى وولف أن الصعوبات التي يواجهها فالتيري بوتاس في نهاية كل موسم تشيرُ إلى تغيير في ذهنيته نتيجة انتهاء آماله كسائق فورمولا واحد بالمنافسة على اللقب. وذلك عاملٌ لم يكن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل.

وبعد جولة الصخير الصعبة، التي سطع فيها نجم جورج راسل - البديل عن لويس هاميلتون المصاب بفيروس كورونا حينها - وطغى على بوتاس، خاض الفنلندي مع وولف نقاشات حيال الطريقة الأفضل ليدعم كل منهما الآخر بشكل أكبر.

ولم يطلب بوتاس من وولف في جولة أبوظبي الختامية لموسم 2020 إلا المزيد من التشجيع له عبر اللاسلكي.

وأوضح وولف أن التعامل بشكل أفضل مع ذهنية كل سائق لهو أمر لا بدّ منه، وأن الفريق بحاجة إلى عدم تجاهل هذه النقطة والخوض في تفاصيل تغير مستوى أداء كل سائق.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما علينا النظر به، وما نحتاج للقيام به ككلّ، هو العمل مع السائقين، إذ أن الأمر برمته يتمحور حول الفوز ببطولة العالم".

وأكمل: "عندما يُحسم اللقب، علينا إيجاد طريقة للحفاظ على طاقة كل منهما مرتفعة. لكن الفارق بين الفوز والخسارة، بين البطل والخاسر، ضئيل جداً في هذه الرياضة".

وتابع: "لو تمكن بوتاس من تصدر سباق البحرين الثاني في الصخير، وفاز، لما كان قد تلقى أي نقد. وكل ذلك مرده إلى انطلاقة غير جيدة. وكان خلال السباق يعوّض الوقت، قبل وقفة الصيانة المؤسفة".

وأردف: "لذا، لا يتوجب علينا التسرع والسعي وراء الحُكم على السائق، بل أن نعمل على مساعدة السائق لإيجاد الثقة، وتطوير المهارات للوصول إلى مستوى أداء ثابت".

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من جهة أخرى، يرى وولف أنه وبالرغم من تعرض بوتاس للهزيمة من قبل هاميلتون في 2020، وتأخره خلفه بفارق 124 نقطة، إلا أن ذلك لا يروي القصة بأكملها فيما يتعلق بأدائه.

إذ أشار إلى خسارة الفنلندي للنقاط بسبب أمور خارجة عن سيطرته، مثل انثقاب الإطارات والعلم الأحمر في جائزة توسكانا الكبرى.

فقال: "قدم بوتاس أداءً جيداً، لكنه تلقى نكسات أكثر مما يستحق في 2020. وذلك ليس بسبب ضعف أدائه، بل للحظ ببساطة".

وأكمل: "كم مرة كان يتصدر السباق وكان ليفوز لولا العلم الأحمر؟ أو تعرضه لانثقاب في الإطار؟ عدة مرات".

واستطرد: "أعتقد أنه كان ليحقق المزيد من الانتصارات. وكانت معركة اللقب لتبقى مشتعلة لفترة أطول بكثير".

واختتم: "لقد قدم أداءً رفيعاً. لا سبب يدعو للتشكيك به حين يقدم ذلك المستوى الرفيع من الأداء".

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السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون , فالتيري بوتاس
قائمة الفرق مرسيدس

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