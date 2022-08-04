على مرسيدس الحفاظ على حذرها بعد "العاصفة المثالية" في جائزة المجر الكبرى

أحرز راسل قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في بودابست، وكان الأوّل لمرسيدس في موسم 2022.

وفي حين أنّ البريطاني لم يكن قادرًا على التشبّث بالصدارة في بداية سباق الأحد، فإنّه قدّم هو وزميله لويس هاميلتون منصّة تتويجٍ مزدوجة للجولة الثانية على التوالي، وذلك عبر حلول راسل ثالثًا خلفه زميله هاميلتون.

وحذّر وولف ليلة الأحد من أنّ النقلة النوعيّ’ في أداء الفريق قد تكون نتيجة لعاصفة مثاليّة.

إذ أنّ الأمطار المتهاطلة صباحَي السبت والأحد تسبّبت في انخفاضٍ ملحوظٍ في درجات الحرارة وتغيّرٍ كبير في ظروف المسار، وهو ما أضرّ بفيراري وأفاد مرسيدس التي كانت تائهة يوم الجمعة واحتاجت لتغييرٍ شاملٍ في إعداداتها.

لذا قال وولف أنّه غير متأكّد من أنّ مرسيدس ستكون قادرة على تكرار أدائها من جائزة المجر الكبرى خلال النصف الثاني من الموسم.

وقال: "أعتقد بأنّنا نحتاج لأن نكون حذرين بأن لا يكون هذا الأداء خاصًا ببودابست وأنّنا حصلنا على مجالٍ مثالي. تذمّرت الآخرون، وخاصة فيراري بالأمس، من عدم تواجد الإطارات في مجالها المفترض".

وأضاف: "أرى شخصيًا أنّنا لا نزال نفتقر لبعض الأداء عن المتصدّرين".

وأكمل: "شاهدتم أنّه عندما كان لوكلير على الإطارات الصحيحة فقد كان قوّة مهيمنة. لكنّنا كنّا في ذات السباق على الأقل".

وأشاد النمساوي بسائقيه، حيث قال: "قدّم جورج عطلة نهاية أسبوع مدهشةً من خلال قطب الانطلاق الأوّل وقدّم أفضل أداء ممكنٍ مع الاستراتيجيّة، وبالنسبة للويس فأعتقد بأنّه من دون خطئنا نحن على صعيد نظام دي آر اس على سيارته يوم السبت، فأعتقد بأنّه كان ليُنافس ماكس على الفوز".

وأكمل: "لكنّ ذلك لا يعني أيّ شيء في هذه الرياضة، لم تكن تلك حقيقة. أنا آسفٌ فقط لأنّنا لم نكن قادرين على التواجد في ذلك الموقع".

وعندما سُئل إن كان هناك تحسّنٌ أكبر في أداء مرسيدس من مجرّد ظروف المسار، حبّذ وولف البقاء واقعيًا: "لا أعلم. مثلما قلت سابقًا فإنّني لا أريد القول أنّنا فجأة عدنا إلى دائرة المنافسة ويُمكننا الفوز بالسباقات، لأنّني لا أعتقد بأنّ الأمر هكذا".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا توصّلنا إلى نتيجة جيّدة يوم السبت في بودابست، وجنينا ثمار ذلك في السباق. لكن لا أعتقد بأنّنا قريبون بما فيه الكفاية من فيراري وريد بُل لمنافستهم بعد، لكنّنا نواصل تعلّم الكثير ومن المهمّ أن نُخطئ كذلك".