على بيريز أن "يتحلّى بالصبر" بعد إخفاقه في المرور إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين

بينما تمكن زميله ماكس فيرشتابن من انتزاع قطب الانطلاق الأوّل على حلبة البحرين الدولية، سينطلق بيريز في سباق اليوم الافتتاحي لموسم 2021 في الفورمولا واحد من المركز الـ 11.

في ظل استخدامه إطارات ميديوم الأبطأ، أخفق المكسيكي في التواجد ضمن القسم الأخير للتصفيات بفارق 0.035 ثانية خلف لانس سترول سائق أستون مارتن.

واعترف بيريز بخيبة أمله من الطريقة التي استهل بها مسيرته مع ريد بُل، لكنّه مقتنع كذلك بأن تحسّن الوضع قادم بعد محاولته التأقلم مع سيارة الفريق "آر.بي16.بي" ضمن أجواء حلبة الصخير والرياح غير المتوقعة.

فقال: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة في المجمل، التأقلم مع تغيّر الرياح وبالنظر إلى أنّه إطار لكل لفة هنا. لذلك يتعيّن عليّ التحلّي بالصبر مع نفسي، ومواصلة العمل، وينبغي أن تكون مسألة وقت فحسب. لست قلقًا على الإطلاق".

وتابع: "أعتقد بأنّ كل كيلومتر أقطعه مع السيارة يساعدني أكثر على فهم الكثير من الأمور. أنا سعيد بالتقدم الذي حققته مع فهم السيارة بالتوجه إلى التصفيات".

في المقابل، أوضح بيريز بأنّه لم يقم بعمل جيّد بالقدر الكافي ضمن محاولته الأخير في القسم الثاني من التصفيات، إذ يعتقد بأنّ قرار فريقه بالتأهّل على إطارات ميديوم الأبطأ كان صائبًا للسباق.

حيث قال: "كنت واثقًا بالفعل بأنّ لديّ الوتيرة، وأحتاج فقط إلى لفّة نظيفة من أجل المرور إلى القسم الأخير، لكننّي لم أقم بعمل جيّد".

وأكمل: "أظن بأنّ ذلك كان القرار الصائب من الفريق لمحاولة المرور إلى القسم الأخير على إطارات ميديوم".

هذا وبالرُغم من أدائه الضعيف مقارنة بفيرشتابن، أقرّ بيريز بأنّ وتيرة زميله كانت "مشجّعة على نحو كبير للغاية" لأهدافه التي يرغب ببلوغها هذا العام مع فريقه الجديد.

"كان أمرًا مشجّعًا، ليس لي فقط، ولكن لكامل الفريق. أظهر ماكس مستوى السيارة التي لدينا، لذلك من المهم غدًا أن نُكمل هذه الجولة على أفضل نحو ونحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط للفريق" قال بيريز.

واختتم: "أعتقد أنني فقط بحاجة إلى نوع مختلف من الأجواء، وأن أخوض تصفيات مباشرة بشكل أكبر، إذ أنّ مثل هذه الأمور هي التي ستجعل الوضع أفضل بطبيعة الحال".