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على الفورمولا واحد عدم "خنق" الإبداعات المماثلة لنظام "داس"

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على الفورمولا واحد عدم "خنق" الإبداعات المماثلة لنظام "داس"
26-02-2020

يرى آلان بيرمان المدير الرياضي لدى فريق رينو أنه يجب على الفورمولا واحد تفادي خنق الإبداع التقني الذي يؤدي إلى ابتكارات فريدة مثل نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" الذي اخترعته مرسيدس وكشفت عنه خلال التجارب الشتوية لموسم 2020.

كشفت مرسيدس عن نظامها الجديد "داس" خلال التجارب الشتوية في برشلونة، حيث ظهر لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وهما يحركان المقود باتجاههما على المقاطع المستقيمة، ويعيدانه إلى موقعه ضمن المنعطفات.

وأثار الاختراع الجديد ردود فعل مختلفة في أروقة البطولة، بالرغم من علامات الاستفهام حيال قانونيته فيما يتعلق بفترة حظر العمل على السيارات خلال جولات البطولة.

وتمّ منع نظام "داس" بدءاً من الموسم المقبل ضمن فقرة جديدة في اللوائح التقنية لعام 2021، وذلك ضمن سعي الهيئة الحاكمة لسدّ أية ثغرات في القوانين بسرعة، وفقاً للمدير الإداري روس براون.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذا الاختراع، أكد بيرمان المدير الرياضي لدى رينو، أنه من المهم الحفاظ على قدر عالٍ من الإبداع في الفورمولا واحد مستقبلاً.

فقال: "أعتقد أن الفورمولا واحد تتمحور حول الإبداع، حول التميّز، وإيجاد الحدود القصوى للتفوق على المنافسين".

وأكمل: "سواء أكنا نشعر بالغيرة أو الإحباط أو غير ذلك، من الواضح أن مرسيدس وجدت أمراً تعتقد أن فيه فائدة، وأعتقد أن هذا أحد الجوانب الرائعة في الفورمولا واحد".

وتابع: "لا أدري إن كان سيعمل في 2021، إن كانت هناك مشاريع أخرى مماثلة، إن ذهبت إلى (مسؤولي) الفورمولا واحد وقلت: لديّ هذا الأمر وأعتقد أنه سيحسّن زمن اللفة بعُشري ثانية، وقاموا برفضه لسباقين. حينها لن نرى مثل هذه الأمور على الإطلاق".

واستكمل: "أعتقد أن هناك خطاً رفيعاً علينا الحذر حياله كي لا نخنق حرية التفكير وروح الإبداع، لأن هذا جزء من جوهر الفورمولا واحد".

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بالمقابل، قد يتمّ تحديد العمل على أمور مثل "داس" مستقبلاً مع تطبيق قانون سقف الميزانيات بدءاً من 2021، ما سيقلص من موارد الفرق وكمية إنفاقها على مثل هذه المشاريع.

حيث يشعر مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أنه من المهم للفورمولا واحد تحديد التوازن بين الإبداع وضمان بيئة تنافسية جيدة للفرق.

فقال: "نحن نتكلم حيال هذا والإبداع، لأنها ربما المرة الأولى منذ وقت طويل نرى فيها أمراً بهذا الوضوح".

وأكمل: "هناك ربما أمور اخترعها أولئك الأشخاص على سيارة العام الحالي وقاموا بعمليات طويلة، لكنها غير مرئية لنا، لهذا فإنها ليست ضمن دائرة النقاشات".

وتابع: "من الناحية الإبداعية، أعتقد أننا رأينا ما قاموا به على مدار السنين، مثل ما رأينا في المحركات الهجينة التي ربما تعتبر أكفأ المحركات على الإطلاق".

واستكمل: "لكن سقف الميزانيات قادم الموسم المقبل، لذا عليهم إيجاد التوازن بين الفوائد من تلك الاختراعات مقابل كمية الإنفاق".

واختتم: "هل ستكون مثل تلك المشاريع مجدية؟ هذا ما يضيف توازناً نحتاجه جميعنا إلى معادلة موسم 2021 المقبل".

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