على أستون مارتن "تقبّل تفوّق منافسيها" في عملية التطوير خلال موسم 2023 للفورمولا واحد

خرجت أستون مارتن بوتيرة ممتازة في سباق البحرين الافتتاحي، ما مكّن نجمها فرناندو ألونسو من الوصول إلى منصة التتويج 5 مرات خلال أول 6 سباقات.

لكن وبعد العطلة الصيفية بدا أن الفريق يتراجع في التأدية وبشكل خاص ضمن المنعطفات التي تتطلب كفاءة انسيابية عالية حيث لن ينجح ألونسو سوى بتحقيق منصة تتويج واحدة خلال ثمانية سباقات

كما أن الفريق خسر معركته في مواجهة مرسيدس وفيراري ليتراجع حتى المركز الرابع، بينما بدأت مكلارين تقترب منه كذلك.

واعترف توم ماكولو مدير الأداء لدى أستون مارتن أن الفريق لم ينجح بتقديم وتيرة تطوير قوية كما كان يأمل، وأن المنافسين الذي بدؤوا الموسم متأخرين، قاموا بعمل أفضل في هذا الصدد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك بالتأكيد بعض الفرق الذين بدؤوا الموسم بأداء منخفض، وكنا نعلم أنهم سيعودون بقوة، من أهمهم مكلارين ومرسيدس".

وأكمل: "في بداية الموسم كنا متفاجئين بعض الشيء لكوننا ثاني أو ثالث أسرع الفرق، لكن الفارق بين الثاني والثالث والرابع كان ضئيلاً جداً. وكنا ندرك تماماً أنه من السهل للغاية التراجع للخلف في هذه المعركة".

وتابع: "من ثم بدأ سباق التطوير، جلب القطع للسيارة وتحسين سرعتها. بعض الفرق قامت بعمل أفضل منا، وعلينا تقبّل ذلك".

واسترسل: "كنا نأمل بعملية تطوير أكثر قوة".

من جهة أخرى، أكد الفريق أن التوجيه التقني الذي تم اعتماده في سنغافورة لم يكن عاملاً مساهماً في انخفاض الوتيرة. حيث بات الفريق حالياً يفهم مواضع نقاط الضعف وهذا ما يساعد في تحسين تطوير سيارة الموسم المقبل.

حيث قال ماكولو: "لم يؤثر التوجيه التقني على الأداء. لا أعتقد أنه كان مؤثراً. بالنسبة لنا، خصائص الحلبات ومعدل التطوير، هي العوامل التي أثّرت علينا".

وأضاف: "هناك بعض الخصائص لسيارتنا نجحنا بفهمها منذ البداية، نقاط ضعف وقوة السيارة. ونحن نحاول حلّ كل شيء لسيارة الموسم المقبل".

وتابع: "عملنا هو جعل السيارة أسرع على جميع الحلبات، وما زال أمامنا الكثير من العمل".

وأردف: "نمتلك فهماً جيداً لناحية الانسيابية وأداء السيارة. نعلم النواحي التي يجب علينا تحسينها فيها، بالتالي فإن العملية جارية، وما زال بحاجة لفهم بعض الأمور في هذا الموسم كذلك".

عانت أستون مارتن بشكل واضح في اليابان، حيث قاتل ألونسو ليحقق المركز الثامن، لكن الفريق يتوقع عودة للأداء على حلبة قطر عالية الارتكازية التي لا تحتاج لكفاءة انسيابية مرتفعة كما كان الحال في سوزوكا.

"حلبة قطر مختلفة تماماً، بالتالي فإن الكفاءة الانسيابية ليست هامة بشكل كبير" قال ماكولو.

وأكمل: "أحد الأمور التي كنا نعاني منها في اليابان هو التنافسية ضمن منعطفات عالية السرعة ومنخفضة السرعة والمقاطع المستقيمة".

واختتم: "حلبة قطر مختلفة تماماً. نعم هناك سيارات أسرع ضمن المنعطفات السريعة، لكننا نأمل أن نكون تنافسيين أكثر".