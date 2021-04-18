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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

كسر يوكي تسونودا علبة تروس سيارته ألفا تاوري للفورمولا واحد وانشطرت نصفين نتيجة حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا، لكن لا يُتوقّع بأنّه سيكون بحاجة لتغيير هيكل السيارة.

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

تعرّض تسونودا لحادث قوي بالخروج من منعطف "فاريانتي ألتا" في مرحلة مبكّرة من تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أمسٍ السبت، ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وكان الياباني قادرًا على الخروج من موقع الحادث من دون إصابات، لكنّ سيارته تدمّرت بعد انزلاقها واصطدام قسمها الخلفي بالحاجز الجانبيّ على سرعة عالية.

وأدّى ذلك إلى فرض الكثير من العمل على ميكانيكيي ألفا تاوري لتصليح السيارة لسباق الأحد، حيث كشف جودي إغينتون المدير التقنيّ حجم الضرر.

وقال البريطاني: "لا نزال بصدد تقييمه، لكنّ علبة التروس انشطرت نصفين، أي أنّها تدمرت".

وأضاف: "بالنسبة لوحدة الطاقة فهي تبدو على ما يرام الآن و. تدمّر نظام التعليق الخلفي، والجناح الخلفي والهيكل الخارجي، لكنّ الهيكل يبدو على ما يرام في الوقت الحاضر".

وأردف: "هذا آخر تحديث تلقيته. ليس ضررًا ضخمًا، لكن سيتعيّن على الميكانيكيين العمل هذه الليلة وصباح الغد".

وقال تسونودا لاحقًا أنّه كان "متحمّسًا جدًا" خلال اللفّة الأولى ما تسبّب في حادثه، وهو ما سيعني انطلاقه من المركز الأخير على شبكة الانطلاق.

لكنّ إغينتون قلّل من شأن حاجة تسونودا للهدوء أو تغيير مقاربته التسابقيّة بالرغم من الحادث، قائلًا أنّ هكذا أخطاء متوقّعة من الناشئين.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ هذا من بين تلك الأشياء التي تحدث مع سائق يافع في بداية مسيرته".

وأضاف: "كلّ واحدٍ من هؤلاء الشباب واجه هذا النوع من الحوادث. ليس الأمر كم لو أنّه يتّبع نمطًا متكرّرًا معه نتيجة ضغطه المفرط. حدث ذلك اليوم فقط".

وأكمل: "بعد معرفة ما حدث، فربّما كان بوسعه ترك بعض الهامش، لكنّ ذلك جزء من رحلة الناشئ، أليس كذلك؟".

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