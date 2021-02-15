علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

عند الكشف عن سيارة مكلارين الجديدة "أم.سي.إل35.أم" في مركز التكنولوجيا في ووكينغ، كان من الواضح غياب نجمة مرسيدس الثلاثية الشهيرة. كما لم يتواجد الشعار على بزّة السائقَين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس ولا حتّى على ملابس الموظفين الرئيسيين في الفريق.

وفي حين أنه يبدو من غير المُعتاد بعض الشيء ألّا تقوم الفرق بوضع شعار مصنّع المحركات الخاصة بها، أوضح فريق مكلارين بأنّ سبب الغياب مردّه إلى علاقته "كزبون" مع مرسيدس والتي لا تتعدى أكثر من ذلك كي تشمل صفقةً تسويقيّة.

ويُمكن القول بأنها سياسة مماثلة لتلك المتبعة لدى ريسينغ بوينت الذي لا يضع شعار مرسيدس على الرغم من كونه أحد زبائنه.

ولدى ويليامز، فإنّ شعار مرسيدس لا يظهر على السيارة، بيد أنه موجود على بزّة السائقَين؛ جورج راسل ونيكولا لاتيفي.

ومن المفهوم بأنّ صفقات مرسيدس المتعلقة بالمحركات لا تنصّ على ضرورة إظهار شعاره على "السيارات الزبونة"، إذ يملك كُلّ مصنّع في الفورمولا واحد سياسته الخاصة في هذا الصدد.

وبالمقارنة مع الموسم الماضي، فقد كان شعار رينو ظاهرًا على غطاء المحرك في سيارة مكلارين وبزّة السائقَين.

وأشار فريق مكلارين بأنّ انتقاله إلى استخدام محركات مرسيدس غير متعلّق بالترويج للنجمة الثلاثية، بل بحصوله على أفضل فرصة لتحقيق الفوز بالسباقات.

وتعليقًا على ذلك، قال مدير الفريق أندرياس سيدل "نحن مقتنعون بالتأكيد أنه في حال وصولنا إلى ما نهدف إليه كفريق، فإنّ وحدة طاقة مرسيدس ستُساعدنا على الفوز بالسباقات مرّةً أخرى في المستقبل. لا شكّ ف ذلك".

وأضاف "ولكن أعتقد بأنه من المهم التأكّد من تركيزنا على أنفسنا. لا يزال أمامنا طريقٌ طويل لنقطعه من جانبنا، بيد أننا سعداء بالتقدّم الذي تمكّنا من تحقيقه خلال العامين الماضيين".