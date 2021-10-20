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علامة "أكيورا" تعود إلى الفورمولا واحد في جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ستسابق ريد بُل وألفا تاوري برعاية شركة "أكيورا" خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، ما سيسجّل الظهور الأول للعلامة في الفورمولا واحد خلال أكثر من عقد.

علامة "أكيورا" تعود إلى الفورمولا واحد في جائزة الولايات المتحدة الكبرى

كان لأكيورا ظهور منتظم في الفورمولا واحد خلال سباقاتها في أمريكا الشمالية خلال فترة ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وكانت المرة الأخيرة التي ظهرت فيها العلامة في البطولة خلال جائزة كندا الكبرى موسم 2007 على الحواجب الشفافة لسائقي هوندا المصنعيين.

وستعود علامة هوندا المتخصصة في الأداء العالي والمتمركزة في أمريكا الشمالية إلى شبكة انطلاق الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع بعدما كشفت ريد بُل وألفا تاوري تفاصيل الرعاية التي سيحملها الفريقين على حلبة الأمريكيتين في أوستن.

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وتعقيبًا على ذلك صرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قائلًا: "كعلامة للأداء العالي لدى هوندا في أمريكا الشمالية، فقد بدا من الصائب واللائق أن تكون أكيورا حاضرة في الفئة الملكة لرياضة السيارات: الفورمولا واحد".

وأضاف: "نحن سعداء بأن نرحّب بعودتهم إلى البطولة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى هذا العام. أتذكر آلان بروست وهو يفوز بجائزة الولايات المتحدة في 1989 مع شعار أكيورا على خوذته، لذلك آمُل أن يجلب لنا وجود العلامة معنا نهاية هذا الأسبوع على حلبة الأمريكيتين ذات النتيجة".

هذا وتسجّل نهاية هذا الأسبوع الجائزة الكبرى الأخيرة في الولايات المتحدة لريد بُل وألفا تاوري مع محركات هوندا، وذلك قُبيل انسحاب الصانع الياباني من الفورمولا واحد نهاية العام الجاري.

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"إنه لمن المميز للغاية أن تكون أكيورا جزءًا من شراكتنا مع ريد بُل ريسينغ هوندا وألفا تاوري هوندا لجائزة الولايات المتحدة الكبرى" قال ماساشي ياماموتو المدير العام لمشروع هوندا في الفورمولا واحد.

وأضاف: "خضنا موسمًا مذهلًا هذا العام حتى الآن، إذ أننا فخورون بإضافة علامة أكيورا إلى قصتنا لهذا السباق الأيقوني في أمريكا".

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