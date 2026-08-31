إعداد وترجمة: خلدون يونس

تُعد تفاصيل عقود سائقي الفورمولا 1 معلومات شديدة السرية، لكن غالبًا ما يتم الكشف عن مدة العقد للعالم.

إليكم المدة التي يُعتقد أن عقد كل سائق في الفورمولا 1 يستمر خلالها، وبالتالي ما التحركات التي قد تكون ممكنة ومتى في المستقبل.

لاندو نوريس، 2030

أعلن بطل العالم الحالي في الفورمولا 1 مؤخرًا عن عقد جديد لمدة أربع سنوات مع فريقه الحالي مكلارين، سيبقيه ضمن صفوفهم حتى عام 2030 على الأقل. ويُعتقد أيضًا أن العقد يتضمن بنودًا يمكن أن تمدد هذه الصفقة لفترة أطول.

انضم نوريس إلى مكلارين كسائق ناشئ في عام 2017، قبل أن يترقى إلى فريق الفورمولا 1 في عام 2019 ويصبح بطلًا للعالم في عام 2025.

أوسكار بياستري، 2028

في بداية عام 2025، وقع أوسكار بياستري عقدًا جديدًا مع مكلارين يبقيه مرتبطًا بالفريق حتى نهاية عام 2028.

انضم السائق الأسترالي إلى مكلارين لخوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2023، بعد جلسة استماع أمام مجلس الاعتراف بالعقود التابع لـ "فيا" لحسم نزاع بين فريقي ألبين ومكلارين.

جورج راسل، 2027

على الرغم من سعي مرسيدس سابقًا للتعاقد مع ماكس فيرستابن، كان جورج راسل واثقًا من مكانه في الفريق مع وجود عقده. ويرتبط السائق البريطاني بالفريق حتى نهاية موسم 2027.

انضم راسل إلى مرسيدس في عام 2022 بعد ثلاثة مواسم قضاها فعليًا على سبيل الإعارة لدى ويليامز، حيث خاض ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2019.

كيمي أنتونيللي، 2027

يُعتقد أيضًا أن كيمي أنتونيللي يمتلك عقدًا مع مرسيدس يمتد حتى نهاية عام 2027.

حلّ الإيطالي مكان لويس هاميلتون في تشكيلة سائقي مرسيدس عندما رحل الأخير إلى فيراري في عام 2025.

ماكس فيرستابن ولورون ميكيز مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Red Bull Content Pool

ريد بُل

ماكس فيرستابن، 2030

أعلن ماكس فيرستابن وريد بُل عن عقد جديد يمتد حتى نهاية عام 2030 على الأقل خلال جائزة هولندا الكبرى 2026.

أصبح فيرستابن، الذي انضم إلى برنامج ريد بُل للسائقين الناشئين في عام 2014، سائقًا في الفورمولا 1 مع الفريق الشقيق تورو روسو في عام 2015 بعمر 17 عامًا فقط، قبل أن تتم ترقيته إلى فريق ريد بُل في منتصف موسم 2016.

إسحاق حجار، 2026

من المقرر أن ينتهي عقد إسحاق حجار مع ريد بُل في نهاية عام 2026، بعدما انضم إلى الفريق الأول قادمًا من ريسينغ بولز في الشتاء الماضي.

خاض السائق الفرنسي ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2025 مع ريسينغ بولز، وسرعان ما ترك انطباعًا قويًا، تجلى في تحقيقه منصة تتويج في جائزة هولندا الكبرى، ما أدى إلى ترقيته سريعًا إلى ريد بُل اعتبارًا من عام 2026.

فيراري

لويس هاميلتون، 2027

غالبًا ما امتنعت فيراري عن الكشف عن تفاصيل مدد عقود سائقيها، لكن جميع الأطراف أكدت أن العقد سيمتد حتى عام 2027 على الأقل، ما يعني أنه، مع وجود بنود تعاقدية، وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات عندما انضم في عام 2025.

خاض هاميلتون ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع مكلارين عام 2007، وحقق لقبه العالمي الأول عام 2008، قبل الانتقال إلى مرسيدس في عام 2013. وفاز السائق البريطاني بستة ألقاب عالمية أخرى مع الشركة الألمانية خلال أعوامه الـ12 مع الفريق.

شارل لوكلير، 2028

أعلنت فيراري أن شارل لوكلير وافق على عقد جديد عشية جائزة موناكو الكبرى 2026، مشيرة إلى أنه سيبقى مع فريق مارانيللو "للمواسم المقبلة". ويُعتقد أن العقد الجديد سيبقيه في صفوف الفريق الأحمر حتى نهاية عام 2028 على الأقل، مع خيار التمديد لسنوات إضافية.

كان لوكلير سائقًا ناشئًا لدى فيراري، وخاض ظهوره الأول في الفورمولا 1 على سبيل الإعارة مع ساوبر عام 2018، قبل الانضمام إلى تشكيلة سائقي فيراري في عام 2019، حيث ظل عنصرًا أساسيًا في الفريق منذ ذلك الحين.

ويليامز

أليكسندر ألبون، 2027

وقع ألبون على تمديد لعقده مع ويليامز عشية جائزة هولندا الكبرى 2026، ليبقى مع الفريق حتى نهاية عام 2027.

خاض السائق البريطاني-التايلاندي ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع تورو روسو عام 2019، وانتقل إلى ريد بُل في منتصف الموسم. واستغنى فريق ريد بُل عن ألبون في نهاية عام 2020، وقضى عامًا خارج الفورمولا 1 قبل العودة إلى شبكة الانطلاق في عام 2022 مع ويليامز.

كارلوس ساينز، ويليامز وألكسندر ألبون، ويليامز الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

كارلوس ساينز، 2028

بعد يوم واحد من الإعلان عن تجديد عقد ألبون، تم تأكيد مستقبل كارلوس ساينز بعقد متعدد السنوات مع ويليامز خلال جائزة هولندا الكبرى 2026، ويُعتقد أنه يمتد حتى نهاية عام 2028 مع وجود بنود تعاقدية تفصيلية.

قاد ساينز لصالح ما يقرب من نصف فرق شبكة الفورمولا 1، رغم أنه لم يخض ظهوره الأول إلا في عام 2015، حيث بدأ مع تورو روسو قبل الانتقال إلى رينو في منتصف موسم 2017. ثم انضم الإسباني إلى مكلارين في عام 2019 لموسمين، قبل الانتقال إلى فيراري لأربعة أعوام. وانضم ساينز إلى ويليامز في عام 2025.

ريسينغ بولز

ليام لاوسون، 2026

مثل غالبية سائقي ريد بُل الشبان، عاش ليام لاوسون على عقود مدتها عام واحد، ولم يكن عام 2026 مختلفًا. وتكيف النيوزيلندي بشكل جيد مع نقله إلى ريسينغ بولز بعد جولتين فقط كسائق لفريق ريد بُل الرئيسي، ونجح بالتالي في ضمان مستقبله قصير الأمد مع الفريق لهذا العام.

خاض لاوسون ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2023 كبديل مؤقت لدانيال ريكاردو بسبب الإصابة، وفي عام 2024 حل بشكل دائم مكان السائق الأسترالي في ريسينغ بولز بدءًا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى. وأدى ذلك إلى ترقيته المشؤومة إلى ريد بُل، ثم عودته إلى ريسينغ بولز في عام 2025.

أرفيد لينبلاد، 2026

حصل السائق الناشئ الوحيد في الفورمولا 1 على شبكة عام 2026 على عقد لمدة عام واحد لإثبات نفسه مع ريسينغ بولز.

وقد ترك السائق البريطاني انطباعًا جيدًا حتى الآن في موسمه الأول، ويبدو أنه في طريقه للحفاظ على مكانه على شبكة الانطلاق لعام 2027.

أستون مارتن

فرناندو ألونسو، 2026

علامة الاستفهام الرئيسية الوحيدة المتبقية بشأن شبكة الفورمولا 1 لعام 2027 هي فرناندو ألونسو. ووافق السائق البالغ من العمر 45 عامًا على تمديد عقده في عام 2024، والذي سيبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2026.

خاض ألونسو ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2001 مع ميناردي، قبل أن يقضي عامًا خارج شبكة الانطلاق كسائق اختبار لرينو، ويعود في عام 2003 لفترة استمرت أربعة أعوام وأسفرت عن لقبين عالميين. وأدى موسم 2007 المشؤوم مع مكلارين إلى عودة ألونسو إلى رينو في عامي 2008 و2009، قبل أن ينضم إلى فيراري لمدة خمسة أعوام.

وكان مشواره الثاني مع مكلارين أسوأ على الأرجح وسط أزمتها مع هوندا، وغادر الفريق والفورمولا 1 في نهاية عام 2018. لكنه عاد إلى الفورمولا 1 مع ألبين في عام 2021، في فترته الثالثة مع فريق إنستون، قبل أن ينتقل إلى أستون مارتن اعتبارًا من عام 2023.

لانس سترول، 2026

يتمتع لانس سترول بوضع فريد يتمثل في امتلاكه عقدًا يمكن اعتباره بلا نهاية، نظرًا لأن والده لورانس سترول يمتلك الفريق، ما يعني أنه يستطيع التسابق مع أستون مارتن طالما أراد هو ووالده ذلك. وفي عام 2024، تم الإعلان عن عقد يمتد "لعام 2025 وما بعده"، ما يضمن بقاءه حتى نهاية عام 2026 على الأقل، لكن من المتوقع أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

خاض الكندي ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع ويليامز عام 2017، وقضى موسمين مع الفريق قبل الانضمام إلى ريسينغ بوينت، التي أعيدت تسميتها لاحقًا أستون مارتن في عام 2021.

إستيبان أوكون، هاس الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

هاس

إستيبان أوكون، 2026

عندما انضم إستيبان أوكون إلى هاس اعتبارًا من عام 2025، وُصف عقده بأنه متعدد السنوات، مع الاعتقاد بأن الخيارات تشمل عام 2027، لكن حتى الآن لم يشر السائق أو الفريق إلى وجود اتفاق للاستمرار لما بعد هذا الموسم.

خاض أوكون ظهوره الأول في الفورمولا 1 في منتصف عام 2016 كسائق ناشئ لدى مرسيدس مع فريق مانور. وبعد انهيار الفريق، انضم إلى فورس إنديا، لكنه خرج من تشكيلة الفريق ضمن عملية استحواذ سترول في نهاية عام 2018. وبعد عام على هامش المنافسات، عاد أوكون إلى الفورمولا 1 في عام 2020 مع رينو، حيث بقي حتى عام 2024 قبل الانتقال إلى هاس.

أوليفر بيرمان، 2026

انضم أوليفر بيرمان إلى هاس كسائق فورمولا 1 بدوام كامل اعتبارًا من عام 2025، ويُعتقد أن عقده الحالي ينتهي في نهاية عام 2026.

خاض السائق البريطاني ظهوره الأول المفاجئ في الفورمولا 1 مع فيراري كبديل لكارلوس ساينز في جائزة السعودية الكبرى 2024. وشارك بيرمان مرتين إضافيتين في ذلك العام مع هاس؛ في جائزة أذربيجان الكبرى بدلًا من كيفن ماغنوسن الموقوف، ثم مرة أخرى بدلًا من السائق الدنماركي في جائزة البرازيل الكبرى عندما كان مريضًا. وبعد ذلك أصبح بيرمان سائقًا دائمًا مع هاس في الفورمولا 1 عام 2025.

نيكو هلكنبرغ، 2026

انضم نيكو هلكنبرغ إلى فريق ساوبر في عام 2025، استعدادًا لانتقاله إلى آودي، بموجب عقد متعدد السنوات، ومن المتوقع أن يمتد إلى عام 2027 إذا وافق الطرفان.

بدأت مسيرة هلكنبرغ الحافلة بالأحداث في الفورمولا 1 مع ويليامز عام 2010، قبل قضاء عام خارج البطولة، ثم العودة مع فورس إنديا في عام 2012. وانضم الألماني بعد ذلك إلى ساوبر في عام 2013، لكنه عاد إلى فورس إنديا بعد عام واحد وبقي حتى نهاية عام 2016.

وانتهى موسمان مع رينو بعدم حصول السائق الألماني على مقعد بدوام كامل لعامي 2020 و2021، لكنه شارك في خمس مناسبات كبديل لصالح ريسينغ بوينت/أستون مارتن خلال تلك الفترة. وعاد هلكنبرغ للمشاركة بدوام كامل في عام 2023 مع هاس، حيث أمضى موسمين قبل الانضمام إلى مشروع ساوبر/آودي.

غابرييل بورتوليتو، 2026

خاض السائق البرازيلي ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع ساوبر عام 2025، استعدادًا لانتقال الفريق إلى آودي. ومثل هلكنبرغ، وُصف عقده بأنه متعدد السنوات، مع توقع تمديده لعام 2027.

فرانكو كولابينتو، بيير غاسلي، ألبين؛ فلافيو برياتوري، المستشار التنفيذي لشركة ألبين الصورة من قبل: Alpine

ألبين

بيير غاسلي، 2028

في عام 2025، وقع بيير غاسلي عقدًا جديدًا متعدد السنوات مع ألبين، سيبقيه مع الفريق حتى نهاية عام 2028 على الأقل.

خاض غاسلي ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع تورو روسو كبديل في منتصف موسم 2017، قبل قضاء موسم كامل مع الفريق في عام 2018. وشهدت فترة قصيرة مع ريد بُل في عام 2019 هبوطه مجددًا إلى تورو روسو، حيث بقي حتى نهاية عام 2022. وبدأ السائق الفرنسي مرحلة جديدة مع ألبين في عام 2023، حيث استمر منذ ذلك الحين.

فرانكو كولابينتو، 2027

كان فرانكو كولابينتو على الأرجح أكبر المستفيدين من سوق السائقين المستقر في عام 2026، إذ أدى ذلك إلى عدم فتح خيارات في أماكن أخرى، ما أتاح لألبين فرصة تقييمه. ونتيجة لذلك، احتفظ فريق إنستون بالسائق الأرجنتيني لعام 2027.

خاض كولابينتو ظهوره الأول في الفورمولا 1 في منتصف عام 2024 مع ويليامز، لكنه وجد خياراته مسدودة للحصول على مقعد بدوام كامل مع الفريق، لينتقل إلى ألبين في عام 2025. وتكرر التاريخ نفسه، إذ أصبح الأرجنتيني مرة أخرى بديلًا في منتصف الموسم، لكنه قدم هذه المرة أداءً كافيًا لضمان عقد بدوام كامل اعتبارًا من عام 2026.

كاديلاك

سيرجيو بيريز، 2027

حصل سيرجيو بيريز على فرصة العودة إلى الفورمولا 1 مع فريق كاديلاك الجديد بموجب عقد متعدد السنوات سيبقيه مع الفريق حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

يمتلك بيريز أيضًا سيرة ذاتية حافلة بالمغامرات في الفورمولا 1، بدأت مع ساوبر في عام 2011، حيث قدم أداءً لافتًا ضمن له مقعدًا مع مكلارين في عام 2013.

وشهد انتقاله إلى فورس إنديا في عام 2014 لعب السائق المكسيكي دورًا أساسيًا في إنقاذ الفريق من الإدارة القضائية، قبل أن يغادر في نهاية عام 2020 للانضمام إلى ريد بُل. وعلى الرغم من بدايته الواعدة مع فريق ميلتون كينز، تم الاستغناء عنه في نهاية عام 2024 قبل انتهاء عقده، وقضى عام 2025 خارج المنافسات قبل العودة إلى الفورمولا 1 مع كاديلاك في عام 2026.

فالتيري بوتاس، 2027

مثل زميله في الفريق، كان فالتيري بوتاس سائقًا آخر حصل على فرصة للعودة إلى الفورمولا 1 مع كاديلاك. ويرتبط الفنلندي أيضًا بعقد متعدد السنوات من المقرر أن يمتد حتى نهاية عام 2027.

خاض بوتاس ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع ويليامز عام 2013، وانضم بشكل مفاجئ إلى مرسيدس في عام 2017، ليساعد الفريق على الفوز بخمسة ألقاب عالمية للصانعين قبل رحيله إلى ألفا روميو في عام 2022. وانتهت فترة استمرت ثلاثة أعوام مع ألفا روميو/ساوبر في نهاية عام 2024، قبل أن يقضي عامًا خارج المنافسات وينضم إلى كاديلاك اعتبارًا من عام 2026.