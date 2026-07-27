ناقش مشجعو الفورمولا 1 عقوبة بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون خلال جائزة المجر الكبرى.

وتلقى هاميلتون على عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعة في منطقة الصيانة.

وخلال توقفه الثالث في السباق تحت فترة سيارة الأمان الافتراضية، بينما كان ينافس المتصدر الحالي للبطولة كيمي أنتونيللي على إحدى منصات التتويج، تم تسجيل سرعة هاميلتون عند 80.1 كيلومتر في الساعة، أي أعلى بـ0.1 كيلومتر في الساعة فقط من الحد المسموح.

وعبر هاميلتون خط النهاية في المركز الرابع، لكنه تراجع إلى المركز الخامس خلف زميله في الفريق شارل لوكلير بعد تطبيق العقوبة.

وأدت هذه العقوبة إلى نقاش واسع بين الجماهير.

وفي حين اتفق معظم المشجعين على أن المخالفة تستحق العقوبة، رأى البعض أنه إذا كان تجاوز السرعة بهذه الدرجة البسيطة أدى إلى عقوبة خمس ثوانٍ لهاميلتون، فإن كارلوس ساينز كان يجب أن يحصل على عقوبة أقسى بسبب اصطدامه بأوسكار بياستري.

وكان بياستري متصدر السباق حتى ذلك الحين، يشق طريقه بين السيارات المتأخرة بعد دخوله إلى منطقة الصيانة.

وخلال ذلك، احتك ساينز به، ما تسبب في خسارة سائق مكلارين للصدارة. وانتهى الأمر ببياستري بالانسحاب من السباق بسبب عطل في علبة التروس.

كما حصل ساينز بدوره على عقوبة خمس ثوانٍ.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وكتب أحد المشجعين على موقع ريديت: "0.1 يمنحك نفس العقوبة التي تحصل عليها عندما تُخرج متصدر السباق. ههههههه".

وأضاف مشجع آخر: "لو لم تكن هناك عقوبة، فسيسرع الجميع في منطقة الصيانة. عقوبة لويس كانت عادلة، وكان الخطأ بنسبة 100% من السائق. أما ساينز، فأوافق على أنه كانت تجب معاقبته بقسوة شديدة، كنت لأمنحه عقوبة توقف وانطلاق وأربع نقاط".

ورأى آخرون أن هاميلتون لم يكن يجب أن يدخل منطقة الصيانة تحت فترة سيارة الأمان الافتراضية، وهي وجهة نظر شاركها السائق البريطاني نفسه بعد السباق.

وكتب أحدهم: "انتهى سباقه لحظة دخوله إلى منطقة الصيانة. على الأقل كان شارل خلفه، لذلك بقيت النقاط داخل فيراري. لكن من المؤسف إهدار منصة تتويج بسبب ذلك التوقف".

وأضاف مشجع آخر: "لم يكن يجب أن يوقفوه. لم تكن لدى ماكس أي فرصة للحاق به على الإطارات اللينة القديمة، وكان يجب أن يكون لوكلير فقط هو من يدخل إلى منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية".