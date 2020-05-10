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عقوبة متأخّرة للوكلير تمنح راسل فوزه الأوّل في سلسلة السباقات الافتراضيّة

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عقوبة متأخّرة للوكلير تمنح راسل فوزه الأوّل في سلسلة السباقات الافتراضيّة
10-05-2020

حصد جورج راسل فوزه الأوّل في سلسلة سباقات الجائزة الكبرى الافتراضيّة للفورمولا واحد في برشلونة بالرغم ن تلقّيه عقوبة 3 ثوانٍ لخرقه حدود المسار.

حقّق راسل قطب الانطلاق الأوّل الأوّل له قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس في اللفّة الافتتاحيّة في الوقت الذي قفز فيه إستيبان غوتيريز إلى الصدارة. وانتزع شارل لوكلير سائق فيراري المركز الأوّل في اللفّة التالية متجاوزًا السائق الاحتياطيّ لمرسيدس من الجهة الخارجيّة للمنعطف الأوّل.

في أثناء ذلك بدأ راسل تعافيه عبر تجاوزين متتاليين على زميله نيكولاس لاتيفي ومن ثمّ غوتيريز. وتواجد أليكسندر ألبون في المركز الثاني قبل وقفة صيانته المبكّرة ضمن استراتيجيّته الفريد التي شهدت اعتماده لوقفتَي صيانة، وهو ما سمح لراسل بالتقدّم إلى المركز الثاني خلف لوكلير.

وقلّص راسل الفارق مع المتصدّر لوكلير إثر الوقفة الأولى، لكنّه تلقّى عقوبة 3 ثوانٍ لاختصاره أحد المنعطفات.

وتبادل لوكلير وراسل صدارة السباق عدّة مرّات بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، قبل أن ينجح راسل في بناء أفضليّة حاسمة بعد تجاوزٍ مع بقاء 6 لفّات على النهاية. وحاول راسل بناء فارقٍ يفوق الثواني الثلاث لتعويض العقوبة، لكنّه لم يكن قادرًا على الابتعاد عن لوكلير.

وبدا الأخير متّجهًا لتحقيق فوزه الثالث من أصل أربعة سباقات، لكنّه تلقّى عقوبة خرق حدود المسار في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وكان ذلك كافيًا لتعويض عقوبة راسل ما سمح لسائق ويليامز بضمان فوزه الأوّل في السلسلة، بينما اضطرّ لوكلير بالاكتفاء بالمركز الثاني أمام غوتيريز الذي حقّق منصّة تتويجه الأولى.

وذهب المركز الرابع إلى ألبون بالرغم من استراتيجيّته المختلفة. وحقّق لاتيفي المركز الخامس أمام أنطوني دايفيدسون وأنطونيو جيوفينازي، بينما أكمل بييترو فيتيبالدي وأنطونيو فوكو وماكس فيوترل ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل كان تيبو كورتوا أفضل المشاركين من غير السائقين في المركز الـ 12، بينما حلّ سيرجيو أغويرو في المركز الـ 14 ضمن مشاركته الأولى.

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