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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / أخبار عاجلة

عقوبة لوكلير ستقتصر على 10 مراكز في البرازيل

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عقوبة لوكلير ستقتصر على 10 مراكز في البرازيل
من قبل:
14-11-2019

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنّ جائزة البرازيل الكبرى نهاية الأسبوع الجاري ستتمحور حول الحدّ من الضرر بعد اضطراره لتغيير محرّكه والحصول نتيجة لذلك على عقوبة على شبكة الانطلاق.

أكّد أصيل موناكو أنّه سيتراجع 10 مراكز من مكان تأهّله في ظلّ اقتصاره على تغيير محرّك الاحتراق الداخلي، وهو ما يمنحه فرصة واقعيّة للتقدّم نحو الستّة الأوائل.

وكان لوكلير قد عانى من عطل في محرّكه في التجارب الثالثة في أوستن ما أجبره على العودة إلى محرّك قديم لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

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وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع لن تكون سهلة نتيجة عقوبة المراكز الـ 10. لكنّني أعتقد بأنّ هذه كانت الفرصة المثلى لنا لبقيّة الموسم، لذا سنحاول الحدّ من الضرر قدر الإمكان نهاية هذا الأسبوع ونحاول القيام بأفضل عملٍ ممكن، وسنرى أفضليّة تغيير المحرّك لاحقًا في أبوظبي".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هذا إيجابي بشكلٍ عام، سواءً في التصفيات أو السباق. أعتقد بأنّ الأمر مماثل، لكن ستكون هناك أفضليّة بشكلٍ عام".

وأكمل: "هناك المزيد لكسبه من خلال تغيير المحرّك، الآخر كان قديمًا جدًا وشاهدنا ذلك في أوستن، أثّر ذلك جزئيًا في النتيجة، وأنا متأكّدٌ من أنّ المحرّك الجديد سيُساعدنا في النتائج".

وأكّد لوكلير أنّ المحرّك الجديد سيكون بذات الخصائص الأخيرة التي قدّمتها فيراري إثر العطلة الصيفيّة على عكس بعض التقارير التي أشارت إلى إمكانيّة استخدام فيراري لنموذج محرّك 2020 في هذه الفرصة.

وقال: "بناءً على الاتّصال الذي تلقيته فإنّنا سنستخدم ذات خصائص المحرّك الذي خسرناه في أوستن. لا أعتقد بأنّه كان هناك أيّ قرار، على الأقلّ من ناحيتي حيال هذه الإمكانيّة".

وأردف: "المحرّك هو ذاته، ستكون مجرّد نسخة جديدة كون القديمة لم يعد بوسعنا استخدامها بعد الآن".

ونفى لوكلير أنّ الشائعات الأخيرة بشأن محرّك فيراري وفّرت حافزًا إضافيًا لها للعودة بقوّة في البرازيل.

وقال: "ليس لديّ أيّ حافزٍ لإثبات أنّهم مخطئون. نعلم جميعًا داخل الفريق ما نقوم به، نعلم عدم وجود أيّة شيء غير سليم، كما أنّنا واثقون من أنّ الوضع سيعود إلى طبيعته هنا".

وأضاف: "كانت هناك بعض الأشياء التي لم تسر لصالحنا في أوستن، لم تكن العودة إلى خصائص قديمة من المحرّك مثاليّة بالنسبة لي، وشاهدنا ما حدث في السباق".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

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