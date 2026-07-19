تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيراري تنتقد عقوبة هاميلتون "القاسية للغاية" في سباق بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيراري تنتقد عقوبة هاميلتون "القاسية للغاية" في سباق بلجيكا

لماذا لم يُعاقب شارل لوكلير بعد احتكاكه مع أوسكار بياستري في جائزة بلجيكا الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
لماذا لم يُعاقب شارل لوكلير بعد احتكاكه مع أوسكار بياستري في جائزة بلجيكا الكبرى؟

خمس خلاصات سريعة من جائزة بلجيكا الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة بلجيكا الكبرى 2026

أنتونيللي: لقد كان فوزاً صعباً للغاية

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
أنتونيللي: لقد كان فوزاً صعباً للغاية

لوكلير: لقد آمنت بالفوز في سبا حتى اللحظة الأخيرة

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
لوكلير: لقد آمنت بالفوز في سبا حتى اللحظة الأخيرة

فيرستابن: لم يحالفنا الحظ مع سيارة الأمان الافتراضية في سبا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن: لم يحالفنا الحظ مع سيارة الأمان الافتراضية في سبا

أنتونيللي يفرض كلمته ويفوز في سبا أمام لوكلير وسط انسحاب راسل بعد احتكاك مع هاميلتون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
أنتونيللي يفرض كلمته ويفوز في سبا أمام لوكلير وسط انسحاب راسل بعد احتكاك مع هاميلتون

راسل ينسحب من سباق بلجيكا بعد احتكاك مع هاميلتون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
راسل ينسحب من سباق بلجيكا بعد احتكاك مع هاميلتون
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

عقوبة تراجع 10 مراكز لساينز على شبكة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى

تلقى كارلوس ساينز عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1، بعد استخدامه مكونات إضافية من وحدة الطاقة، في أحدث انتكاسة خلال عطلة نهاية أسبوع صعبة عاشها سائق ويليامز.

منشور:
كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

جاءت العقوبة بسبب تركيب وحدة إلكترونيات تحكم جديدة، ليتجاوز بذلك الحد المسموح به خلال الموسم، إذ أصبح هذا المكون الرابع الذي يستخدمه في 2026.

ورغم أن ساينز نجح في التفوق على زميله أليكس ألبون في التجارب التأهيلية، فإن العقوبة دفعته إلى التراجع على شبكة الانطلاق.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع معاناة كبيرة للإسباني، إذ واجه مشاكل فنية في السيارة منذ التجارب الحرة، كما دخل في نقاش مع كيمي أنتونيللي بعدما أعاقه دون قصد خلال التجارب الحرة الأولى.

وبمساعدة من زميله ألبون، الذي منحه سحباً هوائياً في القسم الأول من التجارب التأهيلية، تمكن ساينز من تجاوز هذا القسم، بينما خرج ألبون بفارق سبعة آلاف من الثانية فقط.

وفي القسم الثاني، انتزع المركز الخامس عشر بفارق ألفين من الثانية فقط أمام أوليفر بيرمان.

وقال ساينز بعد التجارب التأهيلية: "كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "كنت في المركزين السابع عشر والثامن عشر طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأصارع مشكلة في السيارة لم نتمكن من العثور عليها أو حلها".

وأكمل: "كنت أبطأ من أليكس بثلاثة إلى خمسة أعشار في كل لفة، ووجدت نفسي في معظم الحصص أتنافس مع سيارات كاديلاك".

وأردف: "كان الأمر محبطاً للغاية لأننا لم نكن نفهم ما الذي يحدث".

وأوضح أن الفريق أجرى تغييرات واسعة قبل التجارب التأهيلية، وهو ما أعاد السيارة إلى مستواها الطبيعي.

وقال: "في النهاية غيّرنا الكثير من الأشياء قبل التجارب التأهيلية، واستعادت السيارة أداءها وقدمت تقريباً المستوى الذي أقدمه طوال الموسم."

وأضاف: "عندما تقدم لفة جيدة، فإنك تتأهل من القسم الأول ثم تبلغ القسم الثاني، وربما تتفوق على بيرمان بفارق ألفين من الثانية فقط. للأسف، هذا هو أفضل يوم بالنسبة لنا حالياً".

ورغم ارتياحه لاكتشاف مصدر المشكلة، أكد أن الفريق لا يزال يجهل السبب الحقيقي لها.

وقال: "أنا سعيد لأننا وجدنا المشكلة، لكنني لست سعيداً لأننا لا نستطيع تفسيرها بشكل واضح. لذلك علينا مواصلة البحث."

وأصبح ساينز خامس سائق يتلقى عقوبة مرتبطة بوحدة الطاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما خفف من تأثير العقوبة على مركز انطلاقه.

فبحسب اللوائح، سيتراجع إسحاق حجار إلى مؤخرة الشبكة بعد حصوله على عقوبات تتجاوز 15 مركزاً، كما سيتراجع أيضاً ثنائي أستون مارتن لانس سترول وفرناندو ألونسو.

وبذلك، ورغم عقوبة التراجع 10 مراكز، سينطلق ساينز من المركز التاسع عشر على الشبكة، أي بخسارة فعلية تبلغ خمسة مراكز فقط بدلاً من عشرة، في خبر إيجابي نادر خلال عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لسائق ويليامز.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون: سيارة فيراري لم تعد كما كانت بعد حادث التجارب الحرة في سبا

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

فيراري تنتقد عقوبة هاميلتون "القاسية للغاية" في سباق بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيراري تنتقد عقوبة هاميلتون "القاسية للغاية" في سباق بلجيكا

لماذا لم يُعاقب شارل لوكلير بعد احتكاكه مع أوسكار بياستري في جائزة بلجيكا الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
لماذا لم يُعاقب شارل لوكلير بعد احتكاكه مع أوسكار بياستري في جائزة بلجيكا الكبرى؟

خمس خلاصات سريعة من جائزة بلجيكا الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة بلجيكا الكبرى 2026

أنتونيللي: لقد كان فوزاً صعباً للغاية

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
أنتونيللي: لقد كان فوزاً صعباً للغاية

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد