عقوبة تراجع 10 مراكز لساينز على شبكة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى
تلقى كارلوس ساينز عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1، بعد استخدامه مكونات إضافية من وحدة الطاقة، في أحدث انتكاسة خلال عطلة نهاية أسبوع صعبة عاشها سائق ويليامز.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
جاءت العقوبة بسبب تركيب وحدة إلكترونيات تحكم جديدة، ليتجاوز بذلك الحد المسموح به خلال الموسم، إذ أصبح هذا المكون الرابع الذي يستخدمه في 2026.
ورغم أن ساينز نجح في التفوق على زميله أليكس ألبون في التجارب التأهيلية، فإن العقوبة دفعته إلى التراجع على شبكة الانطلاق.
وشهدت عطلة نهاية الأسبوع معاناة كبيرة للإسباني، إذ واجه مشاكل فنية في السيارة منذ التجارب الحرة، كما دخل في نقاش مع كيمي أنتونيللي بعدما أعاقه دون قصد خلال التجارب الحرة الأولى.
وبمساعدة من زميله ألبون، الذي منحه سحباً هوائياً في القسم الأول من التجارب التأهيلية، تمكن ساينز من تجاوز هذا القسم، بينما خرج ألبون بفارق سبعة آلاف من الثانية فقط.
وفي القسم الثاني، انتزع المركز الخامس عشر بفارق ألفين من الثانية فقط أمام أوليفر بيرمان.
وقال ساينز بعد التجارب التأهيلية: "كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية بالنسبة لي".
وأضاف: "كنت في المركزين السابع عشر والثامن عشر طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأصارع مشكلة في السيارة لم نتمكن من العثور عليها أو حلها".
وأكمل: "كنت أبطأ من أليكس بثلاثة إلى خمسة أعشار في كل لفة، ووجدت نفسي في معظم الحصص أتنافس مع سيارات كاديلاك".
وأردف: "كان الأمر محبطاً للغاية لأننا لم نكن نفهم ما الذي يحدث".
وأوضح أن الفريق أجرى تغييرات واسعة قبل التجارب التأهيلية، وهو ما أعاد السيارة إلى مستواها الطبيعي.
وقال: "في النهاية غيّرنا الكثير من الأشياء قبل التجارب التأهيلية، واستعادت السيارة أداءها وقدمت تقريباً المستوى الذي أقدمه طوال الموسم."
وأضاف: "عندما تقدم لفة جيدة، فإنك تتأهل من القسم الأول ثم تبلغ القسم الثاني، وربما تتفوق على بيرمان بفارق ألفين من الثانية فقط. للأسف، هذا هو أفضل يوم بالنسبة لنا حالياً".
ورغم ارتياحه لاكتشاف مصدر المشكلة، أكد أن الفريق لا يزال يجهل السبب الحقيقي لها.
وقال: "أنا سعيد لأننا وجدنا المشكلة، لكنني لست سعيداً لأننا لا نستطيع تفسيرها بشكل واضح. لذلك علينا مواصلة البحث."
وأصبح ساينز خامس سائق يتلقى عقوبة مرتبطة بوحدة الطاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما خفف من تأثير العقوبة على مركز انطلاقه.
فبحسب اللوائح، سيتراجع إسحاق حجار إلى مؤخرة الشبكة بعد حصوله على عقوبات تتجاوز 15 مركزاً، كما سيتراجع أيضاً ثنائي أستون مارتن لانس سترول وفرناندو ألونسو.
وبذلك، ورغم عقوبة التراجع 10 مراكز، سينطلق ساينز من المركز التاسع عشر على الشبكة، أي بخسارة فعلية تبلغ خمسة مراكز فقط بدلاً من عشرة، في خبر إيجابي نادر خلال عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لسائق ويليامز.
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