عقوبة تراجع كبيرة على تسونودا في جائزة بلجيكا الكبرى
سينطلق يوكي تسونودا سائق آربي في سباق جائزة بلجيكا الكبرى من آخر الترتيب بعد حصوله على محرك جديد.
يوكي تسونودا، آر بي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
آثر فريق آربي منح سائقه يوكي تسونودا وحدة طاقة جديدة بالكامل نهاية هذا الأسبوع في سبا، ليبدأ الياباني سباق الأحد من آخر الترتيب.
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن تسونودا – الذي يتواجد على حد مجموع عناصر وحدة الطاقة المسموحة له بخلاف العادم – قد حصل على وحدة طاقة جديدة من هوندا كجزء من ممارسات الفرق بتقبّل العقوبات على حلبات يسهل التجاوز عليها.
في المقابل ضمن معكسر فريق ريد بُل الأساسي، يُتوقع بأن يحصل ماكس فيرستابن كذلك على محرك احتراق داخلي جديد نهاية هذا الأسبوع بعد خسارة محرك جديد بالكامل في التجارب الحرة الثانية في كندا على إثر مشكلة في الأنظمة الكهربائية.
وسيتراجع الهولندي 10 مراكز في سبا، حيث أن تلك فقط عقوبة تغير محرك الاحتراق الداخلي، بينما عناصر المحرك التي وضعها تسونودا تعني أن سيضطر للانطلاق من آخر الترتيب.
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