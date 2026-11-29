فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق بحق كامارا لإعاقة بورتوليتو خلال تصفيات قطر

وجد السائقان البرازيليان في الفورمولا 1 نفسيهما في المكان ذاته في التوقيت الخاطئ خلال التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى.

فيليب كليرين

منشور: 29-11-2026

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رافائيل كامارا، فريق هاس

الصورة من قبل: مانويل إليتو

تلقى رافاييل كامارا، سائق هاس الناشئ، عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق، إثر إعاقته مواطنه البرازيلي غابرييل بورتوليتو خلال التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1.

وعند اقترابه من المنعطف الأخير على حلبة لوسيل خلال طلعته الأولى في القسم الثاني من التصفيات التأهيلية، فوجئ بورتوليتو سائق أودي بوجود كامارا أمامه، حيث كان سائق هاس قد أنهى لفته بالفعل وكان يسير ببطء في طريق عودته إلى خط الحظائر.

واضطر بورتوليتو إلى تخفيف سرعته، صارخًا عبر اللاسلكي لدى عبوره خط النهاية: "ما الذي كانت تفعله هاس بحق الجحيم؟".

وخلص الحكام لاحقًا إلى أن الحادثة شكلت حالة إعاقة واضحة. وبناءً على ذلك، تلقى كامارا، الذي يخوض في الدوحة ثالث عطلة نهاية أسبوع له فقط في الجوائز الكبرى، عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق، لينطلق من المركز الـ18 بدلًا من الـ15 في سباق الأحد.

وجاء في بيان مراقبي السباق التابعين للاتحاد الدولي للسيارات: "عندما كانت السيارة رقم 5 تقترب من المنعطف الـ16، كانت السيارة رقم 51 على خط التسابق المثالي خلال لفة العودة إلى خط الصيانة. وأظهرت بيانات القياس عن بُعد للسيارة رقم 5 أن ذلك أدى إلى فقدان سائقها السيطرة على القسم الخلفي من السيارة عند دخول المنعطف الـ16، كما اضطر إلى التسارع بدرجة أقل، ما أدى إلى انخفاض سرعته عند الخروج من المنعطف الـ16. وخلص المراقبون إلى أن هذه حالة واضحة من الإعاقة غير الضرورية، وبالتالي تم فرض العقوبة المعتادة".

غابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

واعترف بورتوليتو بأنه رغم أن تلك اللفة كانت لتكون الأسرع من بين محاولتيه في القسم الثاني من التصفيات التأهيلية، فإنها لم تكن لتكفي لبلوغه القسم الثالث، حيث اكتفى بالمركز الـ13.

وقال بورتوليتو: "لقد أعاقني بالتأكيد، وذلك واضح. لكن ذلك لم يكن ليغير شيئًا بالنسبة إليّ. كانت تلك لفتي الأولى في القسم الثاني من التصفيات. بصراحة، أعتقد أنني كنت سأسجل زمنًا أسرع في تلك اللفة، لأنني كنت أبطأ على امتداد لفتي الأخيرة بأكملها. ولم أحقق تحسنًا كبيرًا سوى عند المنعطف الأخير، لأنني اضطررت إلى تخفيف سرعتي بسببه في المحاولة الأولى".

"لكن ذلك لم يكن ليتيح لي بلوغ القسم الثالث من التصفيات، ولم يكن ليمنحني شعورًا أفضل بالسيارة على الإطلاق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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