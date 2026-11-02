فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

عقوبة تُخرج بياستري من مراكز النقاط في جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1

عاقب الحكام أوسكار بياستري بعدما تسبب في اصطدام أرڤيد ليندبلاد بالحواجز.

منشور: 02-11-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

انتهت عطلة نهاية الأسبوع الصعبة لأوسكار بياستري في جائزة المكسيك الكبرى دون أن يحصد أي نقاط، بعدما تلقى سائق مكلارين في الفورمولا 1 عقوبة بسبب اصطدامه بأرفيد ليندبلاد.

وانتهت سلسلة بياستري التي امتدت إلى 60 مشاركة متتالية في القسم الثالث من التصفيات، بما في ذلك تصفيات السباقات القصيرة، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، بعدما اكتفى بالتأهل في المركز الثاني عشر، ما مهّد الطريق لمواجهته مزيدًا من الصعوبات وسط مجموعة سائقي وسط الترتيب.

ونجح بياستري في التقدم ثلاثة مراكز عند الانطلاقة، قبل أن يتجاوز فرانكو كولابينتو وليندبلاد ليصعد إلى المركز السابع. وكان السائق الأسترالي يتقدم على السائق المبتدئ بفارق 13 ثانية عندما تعرض فالتيري بوتاس لحادث، لكن دخول سيارة الأمان والانطلاقة الثابتة التي تلت ذلك قلّصا الفارق إلى ما يقارب الصفر، بل إن ليندبلاد تمكن من التقدم عليه عند انطفاء الأضواء.

وضغط بياستري على منافسه طوال 12 لفة قبل أن يهاجمه من الجهة الخارجية للمنعطف الأول. ومع انتقاله إلى الخط الداخلي عند المنعطف الثاني، لم يتراجع مبكرًا بما يكفي، فاصطدم إطاره الأمامي الأيمن بالإطار الخلفي الأيسر لسيارة ريسينغ بولز، لينتهي الأمر بليندبلاد مرتطمًا بالحواجز.

وأوضح سائق مكلارين: "حاولت في الواقع التقدم من الجهة الداخلية، لكنه أغلق المسار في وقت متأخر جدًا. لذلك اضطررت إلى تفاديه والانتقال إلى الجهة الخارجية".

وأضاف: "حاولت مواصلة الهجوم من هناك، وبالطبع دفعني إلى الخارج لمسافة كبيرة جدًا، وعندها أدركت أنني لن أتمكن من إتمام التجاوز بالكامل. لذلك حاولت الخروج من الموقف، لكنه دفعني بعيدًا إلى درجة أنني لم أعد أستطيع الابتعاد أكثر نحو اليسار، فتداخلت العجلتان، وكانت تلك هي النتيجة بالطبع".

وعندما سُئل عمّا إذا كان قد وصل إلى جانب منافسه بمسافة كافية تتيح له الحصول على مساحة للسباق وفقًا لإرشادات القيادة، أجاب بياستري: "إنها مسألة صعبة دائمًا. كنت قريبًا جدًا من الوصول إلى جانبه، وكنت في ذلك الموضع أساسًا لأنني كنت أحاول تفادي الاصطدام في المقام الأول".

وتابع: "إنه موقف معقد، لكنني أعتقد أننا كنا نسير في خط مستقيم عندما وقع الاصطدام فعلًا. لم يكن الأمر أنني حاولت إدخال مقدمة سيارتي إلى المنعطف الثاني وفرض نفسي في مساحة لا ينبغي لي أن أكون فيها. كنت أحاول التنازل عن المركز، وكنت قد خرجت بالفعل عن الحلبة، لذلك لم يكن بوسعي فعل الكثير أكثر من ذلك".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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