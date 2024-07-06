جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

عقوبات خرق حدود المسار لن تتغيّر بالرغم من جدل نوريس

أوضحت "فيا" أنّها لن تقوم بتغيير قوانين عقوبات خروقات حدود المسار في الفورمولا 1، وذلك بالرغم من عقوبة لاندو نوريس في النمسا.

تم التحديث:
حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أعلمت "فيا" سائقي الفورمولا 1 أنّه لن يكون هناك تغييرٌ فوري في كيفيّة تطبيق عقوبات خرق حدود المسار، وذلك بالرغم من العاصفة التي أحاطت بعقوبة لاندو نوريس في النمسا.

وكان نوريس قد تلقى عقوبة 5 ثوانٍ لقاء خروجه عن المسار (الخروج الثالث) أثناء معركته مع ماكس فيرستابن في النمسا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أغلق مكابحه.

وتسبّبت العقوبة في شعورٍ بعدم الارتياح في صفوف زملائه السائقين، حيث شعروا أنّه من غير المنصف أن تتمّ معاقبة نوريس بالرغم من خسارته للوقت فضلًا عن إرجاعه المركز الذي كسبه.

وقال نوريس نفسه حينها: "هذه الأمور ستُثبّط السائقين عن التسابق. إن لم تكن تريدون منّا التسابق وألا أحاول التجاوز وتريدون أن نحصل على سباقات مملّة، فيُمكنكم تطبيق هذه القوانين".

وتمّ طرح المسألة في اجتماع السائقين مساء الجمعة في سيلفرستون، حيث أشار عددٌ من نجوم الفورمولا 1 إلى أنّه من غير العادل معاقبتهم لقاء أمرٍ لم يكن من نيّتهم فعله في المقام الأوّل.

واتّفق العديد من السائقين مع نوريس حول أنّ ذلك سيُثبّط السائقين عن الرغبة في الإقدام على محاولات التجاوز في حال كانت هناك فرصة لارتكاب خطأ والخروج عن المسار ومن ثمّ تلقي عقوبة.

ويُتفهّم أنّه تمّ التذكير بأنّ نوريس لم يتلقّ العقوبة لقاء تجاوزه الفاشل على فيرستابن، بل لأنّه خرق حدود المسار في ثلاث مناسبات سابقة، لذا لم تكن مسألة عابرة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فضلًا عن ذلك فإنّ "فيا" أوضحت أنّ موقفها الثابت بأنّه من غير العادل تغيير طريقة اتّخاذ القرارات وتطبيقها وسط الموسم بناءً على واقعة واحدة، لأنّ ذلك سيتسبّب في ضعف ثبات قرارات على مدار الموسم.

عوضًا عن ذلك تُحبّذ "فيا" طرح المشاكل التي تمّت مواجهتها أثناء الموسم في نهاية العام من أجل إجراء التغييرات اللازمة مع بداية الموسم التالي.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق راسل يتصدر ثنائية مرسيدس أمام هاميلتون بفارق 0.035 ثانية في تجارب سيلفرستون الحرة الثالثة
المقال التالي مرسيدس منفتحة على تزويد فريق آخر بالمحركات في 2026 بدلًا من أستون مارتن

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ضرر أرضيّة فيرستابن كلّفه 100 نقطة ارتكازيّة

ضرر أرضيّة فيرستابن كلّفه 100 نقطة ارتكازيّة

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ضرر أرضيّة فيرستابن كلّفه 100 نقطة ارتكازيّة
مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون

مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون
هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون

هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون
نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا

نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط