عقوبات خرق حدود المسار لن تتغيّر بالرغم من جدل نوريس

أعلمت "فيا" سائقي الفورمولا 1 أنّه لن يكون هناك تغييرٌ فوري في كيفيّة تطبيق عقوبات خرق حدود المسار، وذلك بالرغم من العاصفة التي أحاطت بعقوبة لاندو نوريس في النمسا.

وكان نوريس قد تلقى عقوبة 5 ثوانٍ لقاء خروجه عن المسار (الخروج الثالث) أثناء معركته مع ماكس فيرستابن في النمسا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أغلق مكابحه.

وتسبّبت العقوبة في شعورٍ بعدم الارتياح في صفوف زملائه السائقين، حيث شعروا أنّه من غير المنصف أن تتمّ معاقبة نوريس بالرغم من خسارته للوقت فضلًا عن إرجاعه المركز الذي كسبه.

وقال نوريس نفسه حينها: "هذه الأمور ستُثبّط السائقين عن التسابق. إن لم تكن تريدون منّا التسابق وألا أحاول التجاوز وتريدون أن نحصل على سباقات مملّة، فيُمكنكم تطبيق هذه القوانين".

وتمّ طرح المسألة في اجتماع السائقين مساء الجمعة في سيلفرستون، حيث أشار عددٌ من نجوم الفورمولا 1 إلى أنّه من غير العادل معاقبتهم لقاء أمرٍ لم يكن من نيّتهم فعله في المقام الأوّل.

واتّفق العديد من السائقين مع نوريس حول أنّ ذلك سيُثبّط السائقين عن الرغبة في الإقدام على محاولات التجاوز في حال كانت هناك فرصة لارتكاب خطأ والخروج عن المسار ومن ثمّ تلقي عقوبة.

ويُتفهّم أنّه تمّ التذكير بأنّ نوريس لم يتلقّ العقوبة لقاء تجاوزه الفاشل على فيرستابن، بل لأنّه خرق حدود المسار في ثلاث مناسبات سابقة، لذا لم تكن مسألة عابرة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فضلًا عن ذلك فإنّ "فيا" أوضحت أنّ موقفها الثابت بأنّه من غير العادل تغيير طريقة اتّخاذ القرارات وتطبيقها وسط الموسم بناءً على واقعة واحدة، لأنّ ذلك سيتسبّب في ضعف ثبات قرارات على مدار الموسم.

عوضًا عن ذلك تُحبّذ "فيا" طرح المشاكل التي تمّت مواجهتها أثناء الموسم في نهاية العام من أجل إجراء التغييرات اللازمة مع بداية الموسم التالي.